Si las empresas mienten para conseguir talento, los jóvenes tiene su baza: les hacen 'catfishing' profesional y pasan de ellas

Entre los procesos de selección interminables que muchas veces llegan a frustrar y enfadar y que hay empresas que mienten a sus candidatos en las entrevistas para atraer su talento, los profesionales han encontrado su propia baza: el 'catfishing profesional' o tantear la situación en las empresas con identidades falsas, camelando a los entrevistadores.

Catfishing significa que alguien está utilizando una identidad falsa para engañarte. Normalmente se usa en relaciones que estás en una relación muy cercana y de confianza. Muchas veces se hace por venganza. En este sentido, se está usando el término 'catfishing profesional' para hablar de cuando alguien acepta una oferta de trabajo pero no se presenta el primer día sin dar explicaciones. Algo así como el 'ghosting' del que mucho se habla.

Pues ahora, de acuerdo con una nueva encuesta muchas personas hacen esto a las empresas. Sobre todo entre la Generación Z. Y, al menos, en el Reino Unido: según una encuesta reciente realizada en el país europeo a 1.000 trabajadores, uno de cada tres empleados de la Generación Z ha admitido haber hecho de catfishing en el pasado.

Los empleadores están confundidos

"Es algo tan habitual que los responsables de contratación suelen llamar a los recién contratados la semana y el día antes de su fecha de incorporación para recordarles que se presenten el primer día", de acuerdo con informaciones recogidas en medios que han consultado a empresas que dicen haber vivido esta experiencia.

Cabe decir, a pesar del estigma constante contra los profesionales más jóvenes, que no es exclusivo de la Generación Z: según la Encuesta sobre el Futuro del Trabajo 2025 de CV Genius, uno de cada cuatro Millennials también admitió haber hecho esto. También un 11% de la Generación X y el 7% de los Baby Boomers.

New York Post ha hablado con Tammie Christofis Ballis, persona experta en reclutamiento advierte de que el catfishing puede repercutir en las perspectivas laborales futuras. Explica que muchos sectores no son muy grandes y se corre fácilmente la voz sobre este tipo de comportamientos entre empresas y reclutadores. Y recomienda cuidar la reputación aunque no quieras un trabajo.

Además, el 38% de la generación Z ha abandonado un puesto de trabajo sin dimitir formalmente, lo que se conoce como «ghosting», frente al 26% de los millennials, el 15% de la generación X y el 10% de los baby boomers.

Imagen | Foto de Sergey Zolkin en Unsplash

