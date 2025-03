La Generación Z hace 'ghosting' a las empresas como si fueran una mala cita. Comparten el por qué en redes y...hasta tienen razón

Ya hemos visto muchos estudios que muestran que las nuevas generaciones han venido a cambiar las normas del juego laboral. Por ejemplo, los empleados más jóvenes y también los millenials (que tienen entre 44 y 28 años de edad) se sienten mucho más desvinculados de su trabajo y de su empresa en estos últimos años por diversas razones. Una práctica sorprendente es que la juventud trata a las empresas como malas citas y les están haciendo ghosting laboral.

No solo eso, sino que muchos profesionales jóvenes comparten en redes sociales por qué lo hacen, abiertamente, y hasta están recibiendo apoyo a sus argumentos. Hay que recordar que un 93% de los jóvenes entrevistados no ha aparecido a alguna entrevista de trabajo y no ha avisado, mientras que un 87% no se ha presentado a su primer día de trabajo, incluso tras haber pasado un proceso de selección y firmado un contrato laboral, según un estudio de hace ahora un año.

Un post viral en X, antes Twitter, ha desatado polémica en un tema que ya lo es, después de que la usuaria Aidila Razak cuestionara por qué la Generación Z considera «normal» 'ghostear' a posibles empleadores. Ella pidió que algún profesional joven explicase por qué es normal hacer 'ghosting' a un posible empleador. Y dijo que eso era una falta de respeto. El post de Razak se hizo rápidamente viral con más de 655.000 visitas.

Por qué hacer ghosting a una empresa

Algunos sugirieron que el 'job ghosting' no es necesariamente malicioso, sino más bien el resultado del agotamiento de las solicitudes de empleo. En general, la gente dice que les resulta agotador buscar empleo con el sistema actual. Algunos dicen que envían tantas solicitudes que se les puede olvidar contestar a alguna. Según un usuario, hay gente solicitando 50-70 trabajos al día, rellenando formularios redundantes y "a veces recibir un correo electrónico podría pasarse por alto en momentos de agotamiento".

Otro usuario trata un tema que en Genbeta hemos compartido a menudo: "No sé hasta qué punto es normal, pero creo que parte de ello es probablemente que la Gen-z está abrumada por el proceso de búsqueda de empleo. Cuando incluso después de la entrevista nos dicen que hay otra 'fase' del proceso, creo que muchos se desaniman" y recuerda que hacer 3 o 4 entrevistas para un puesto de nivel inicial es mucho.

Otro explica que él es Generación Z y admite a veces ser desconsiderado: "Desde la perspectiva de un individuo con interés propio, no podría importarnos menos cómo te tratamos si hemos decidido que no vamos a trabajar para ti. Todo es transaccional para nosotros, por eso renunciamos en silencio" (esa es otra tendencia de la juventud, según estudios).

Otra persona afirma que "así es como nuestra generación aborda también las relaciones. El 'ghosting' y el 'gaslighting' se han normalizado. No nos gusta la confrontación y no afrontamos los problemas de frente. En lugar de eso, huimos de ellos", afirma.

Cabe decir que ya hemos visto que también las empresas hacen lo mismo a sus candidatos y muchísima es la gente que se queja de que las empresas no les comuniquen de una manera apropiada que ya no son parte del proceso de selección. Muchas, incluso, usan mensajes automáticos muy impersonales para rechazar a sus candidatos.

Imagen | Foto de Firmbee.com en Unsplash

En Genbeta | Si tienes entre 30 y 50 años en España, las empresas te quieren. Si estas por debajo o por encima no hacen esfuerzos por integrarte