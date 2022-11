Hace una semana todo el mundo estaba convencido de que Twitter se acababa ese mismo día. Según Musk todo va mejor que nunca

Desde que Elon Musk entrase en las oficinas centrales de Twitter con un lavabo y se autonombrase CEO de la plataforma tras concluir su compra, ha dado sorprendentes titulares casi cada día. Y estos han venido acompañados de un gran alarmismo de los usuarios de esta red social. Hashtags como #RIPTwitter, #AdiosTwitter o #EndTwitter se van repitiendo y han sido Trending Topic.

Ni la celebración de un mundial de futbol con sus polémicas, le hace frente a los escándalos de Elon Musk. Con esta despedida constante, también se suceden los artículos que te cuentan cómo hacerte con tus tuis o la lista de tus seguidores, por si realmente todo se va a pique. Al final, tenemos nuestra vida y nuestra información y conversaciones con gente, en manos de unos pocos magnates del mundo.

Hace apenas un rato estaba hablando con un amigo que me preguntó algo de moderación y redes sociales. Y le dije que en Twitter como Musk ha echado a media la plantilla se ve que faltan moderadores y "nos meten en chats de spam todo el tiempo". Nos pasa a mucha gente. Su respuesta inmediata fue: "😅 le quedan dos telediarios".

Eso sí, Twitter ha afirmado que el crecimiento de usuarios se ha ido "acelerando" y ha alcanzado "máximos históricos" durante la primera semana de Elon Musk al frente de la compañía.

Hay que tener en cuenta que estas cifras son según Musk. Al haber comprado Twitter en bolsa, esta empresa ya no cotiza y las cifras ya no están auditadas públicamente. En la última semana, 1,6 millones de personas más se unieron a Twitter, según cifras de su líder:

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD

También dice Elon que, según sus cifras, los discursos de odio en Twitter han caído:

Hate speech impressions down by 1/3 from pre-spike levels. Congrats to Twitter team! pic.twitter.com/5BWaQoIlip