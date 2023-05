Las estafas cibernéticas son un constante y cada vez son más elaboradas, lo que hace que cueste más distinguir un timo de un mensaje real. Mails, mensajes por WhatsApp o SMS nos llegan de forma constante pidiendo entrar en algún enlace o meter alguna información personal.

Por su parte, con la explosión de las inteligencias artificiales al alcance de todo el mundo, tenemos más herramientas que pueden ayudarnos a dar respuesta a muchas cuestiones.

Desde Genbeta, hemos decidido probar ChatGPT para ver si sabe ayudarnos a distinguir estafas online de mensajes que son reales y ciertos. Y te mostramos las conclusiones.

Usando ChatGPT para distinguir estafas

Por ejemplo, hace unos días, un compañero recibió un SMS sobre la declaración de la renta. Para consultarle a ChatGPT sus dudas, le formuló la pregunta de este modo (recuerda que cuánto más claro o clara seas consultando a esta IA, mejores resultados vas a obtener de vuelta): "quiero saber si este mensaje es un timo", seguido del mensaje.

En la respuesta de la herramienta de OpenAI podemos ver que, no solo da una respuesta de si es una o no una estafa, sino que analiza a fondo el mensaje para hacerte comprender cómo puedes diferenciar los timos cibernéticos. Recuerda ChatGPT que hay cosas que hacen sospechar, como que no ofrezca más detalles, te pide verificar la fuente (quién envía el mensaje), y te pide ser cauto para enlaces que te piden información financiera.

Le hemos formulado la misma pregunta a Bing Chat, la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft y nos ha sorprendido aún más gratamente, ya que nos da las fuentes de las que saca la información para dar su respuesta (algo en lo que ChatGPT falla y resulta uno de sus principales problemas) y ha usado la web de Xataka, para proveer su información.

Dudas sobre un mensaje de un conocido

En esta prueba, parece que la IA está bien informada acerca de los timos online. También le hemos preguntado por este que es muy común y que permite a otra persona robarte tu acceso a WhatsApp (muy similar a otros que ya hemos reportado de historias reales de gente a la que robaron su acceso a Instagram).

Le consulté a ChatGPT: 'Me ha llegado este mensaje y quiero saber si es un timo: "Te envié un código de seis dígitos por error. ¿Me lo puedes pasar?"'. Su respuesta es contundente:

Sí, es muy probable que el mensaje que has recibido sea parte de una estafa conocida como "estafa del código de verificación" o "estafa del SMS". Este tipo de estafa busca engañar a las personas para que proporcionen un código de verificación enviado por error a su teléfono.

El objetivo de los estafadores es obtener acceso a una cuenta en línea que esté protegida por autenticación de dos factores (2FA) o verificar un nuevo número de teléfono en una cuenta existente. Solicitar el código de verificación es un intento de engañar a la víctima para que revele un código confidencial que les permita tomar el control de una cuenta o realizar actividades fraudulentas.

Es importante tener en cuenta que nunca debes proporcionar un código de verificación a nadie, a menos que estés realizando una acción de autenticación de dos factores tú mismo. Los códigos de verificación son enviados para proteger tu seguridad y privacidad, y proporcionarlos a terceros puede comprometer tus cuentas en línea.

Si has recibido este tipo de mensaje, simplemente ignóralo y no respondas. Mantén tus códigos de verificación y otra información personal confidencial protegidos y seguros. Si tienes dudas o preocupaciones sobre la seguridad de tus cuentas en línea, es recomendable comunicarse directamente con el proveedor del servicio en cuestión para obtener asistencia.

Mensajes de tu hijo o hija

Otra estafa que hemos visto muy común últimamente es la de tu hijo o hija que comenta que se le ha caído el móvil y necesita hacer un pago de unas facturas y pide que lo hagas tú. En este caso, ChatGPT no lo ve tan claro.

Dice: "El mensaje que has recibido plantea algunas dudas, pero no parece ser una estafa en sí mismo. Sin embargo, hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta antes de tomar alguna acción".

La parte buena es que luego da una serie de consejos y pautas que puedes llevar a cabo para reflexionar si realmente alguien está tratando de estafarte.

Imagen | Mika Baumeister en Unsplash