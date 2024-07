Skype se muere: auge y caída de esta plataforma que no aprovechó su gran oportunidad, tras salvarnos la vida en los 2000

Si eres de esas personas que vive de reunión en reunión online, probablemente hace mucho que no te citen por Skype. ¿Es así? La que era la mayor y pionera plataforma de videollamadas ha quedado relegada por otras herramientas como Zoom, Google Meets o incluso la independiente Jit.si.

Y es chocante que esto comenzó a pasar desde que Skype comenzase a ser parte de un gigante de software, como es Microsoft, y en realidad encontró competencia dentro de casa con un Teams que le hace mucha sombra.

La aplicación de voz, vídeo y mensajería se convirtió en un éxito en la década de 2000 al permitir hablar con amigos y familiares sin pagar llamadas de larga distancia. Personalmente, fue un milagro.

Skype, la "diosa" en los 2000

En 2006 estudié en Suiza. En aquel momento Skype no era muy conocido y yo gastaba mucho dinero en cabinas para hablar llamar a mi familia. Mi hermana estaba aprendiendo a leer porque es mucho más joven que yo y no valía el Messenger antiguo para estar en contacto con ella y escucharla cómo aprendía a leer.

Lo mismo con mi abuela, escribirnos no era una posibilidad factible (ahora es la mayor usuaria de Facebook con 92 años pero en aquel momento estaba perdidísima con los teclados del PC o los móviles antiguos de número). Cuando en 2009 volví a Suiza a vivir y ya había descubierto Skype, cada vez que llamaba a mi abuela, ella intentaba colgar rápido para que yo no gastara dinero. Yo le explicaba que no pasaba nada, que era gratis y en su cerebro esa información no cuajaba.

Esa plataforma revolucionaria de "flow 2000" que ahora sigue teniendo muy buenos ajustes, ha caído con el tiempo. Ha caído a pesar de que hacemos más videollamadas que nunca. Y su caída en picado llegó bastante de la mano de un gigante de la tecnología que es Microsoft. En 2020, con pandemia y necesidad de videollamadas para todo, Genbeta hizo un análisis de las opciones y puedes verlas en la siguiente foto. Skype seguía siendo de las más avanzadas:

Como ha explicado el medio CNBC, "incluso con el respaldo de la mayor empresa de software del mundo, Skype se está quedando en el camino. Durante la pandemia, los consumidores y los trabajadores de las empresas recurrieron a herramientas como Zoom". Cierto es que plataformas muy usadas como WhatsApp tienen mejores funciones que las que tenían hace apenas un par de años.

Pero, para una llamada, muchas plataformas han puesto restricciones como Google Meet, que lleva a pagar si pasas un tiempo en la llamada. "Skype todavía se ve principalmente como un servicio de uno a uno", es lo que ha dicho Jim Gaynor, vicepresidente de investigación de la empresa de asesoría Directions on Microsoft, en una entrevista con CNBC.

Microsoft ha promocionado Skype en Outlook y Windows e incluso ha enriquecido la aplicación con su chatbot de inteligencia artificial generativa Bing. Pero las cifras siguen sin ser buenas.

Caída de usuarios

En marzo de 2020, Microsoft dijo que Skype tenía 40 millones de usuarios activos diarios, un número que desde entonces se ha deslizado a 36 millones, según informaciones internas compartidas con el mencionado medio.

En cambio, la nueva aplicación de comunicación de Microsoft, Teams, está creciendo en popularidad, pasando de casi 250 millones de usuarios mensuales en julio de 2021 a un récord de más de 300 millones en el primer trimestre.

Personalmente, aunque amé Skype y sigo pensando que es estupenda, cada vez que alguien me dice de reunirnos en Skype (suele ser gente de otra generación con más años) yo lo veo como fuera de onda, demodé. Y eso que puedo usarla sin descargar ninguna app. Igual algo les faltó en el marketing para llegar a otras generaciones y mantenerse a las que empezaron su vida digital a lo grande de la mano de Skype.

Por parte de Skype han declarado: No está claro cuánto tiempo más seguirá existiendo Skype, pero de momento no se va a ir. "Skype seguirá siendo una gran opción para las personas que lo adoran y quieren conectarse a través de mensajería, llamadas de audio y vídeo, y Bing Chat", es lo que dice Microsoft sobre esta herramienta

