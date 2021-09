Del vestido de Jennifer López en Images a la mayor multa de la historia: 23 curiosidades de la historia de Google en su cumpleaños

8. Guglear es un verbo que la RAE reconoce pero que no lo incluye. En inglés se diría "To Google" y en España se usa mucho el término "googlear”o “guglear”. Pese a su extendido uso, la RAE no lo incluye en el diccionario aunque sí que la reconoce. La razón es que ya existe una alternativa perfecta en español, que no es otra que “buscar o consultar en Google”.