Una empresa de La Rioja, que usó la amnistía fiscal para traer su dinero, dice que los derechos laborales fomentan la vagancia

En su informe anual de gestión, una empresa española que aprovechó la amnistía fiscal para traer desde Suiza más de medio millón de euros, ha escrito que “toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas ante este tipo de abusos”.

Concretamente, se trata de la firma Cartonajes Santorromán, una empresa de La Rioja, que factura cerca de 47 millones al año. No es la primera vez que se muestra crítico con el gobierno en sus informes. Hace dos años mostraba su “perplejidad” tras lograr beneficios récord pese a los “ineptos” del Gobierno, como ya recogió El Diario en aquellos momentos.

La amnistía fiscal de 2012 promovida por el Partido Popular, facilitó a personas y empresas que tenían dinero en paraísos fiscales como Suiza, trajeran su dinero a España pero pagando menos impuestos de los comunes por esas cantidades. Como recuerdan desde Iberlay, la DA 1ª del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas “a un tipo reducido” (10%).

También eximió a los contribuyentes (o defraudadores) que se acogieron a la regularización de “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”, entre otros asuntos.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

"No quieren asumir responsabilidades"

Ahora, esta empresa dice en su informe, como ha podido ver El Diario que muchas personas desempleadas y algunas con empleo también tienen una actitud que no les convence.

Dicen de ellas que "no quieren escalar en su categoría profesional, no quieren asumir responsabilidades, cubrir el turno de noche se ha convertido en ardua tarea y, el viernes por la noche, parece que no es probable”. También dicen que no es por dinero, ya que no quieren más si eso "implica más responsabilidad.

También afirman que "el nivel de absentismo se ha duplicado" y que ante esto, "las empresas no podemos hacer nada". Habla del gobierno actual de España como un "legislador socialista-comunista" que no se da cuenta de que "eso produce aumento de costes, que a su vez produce inflación y, finalmente, más pobres". .

A todo esto, cabe decir que los beneficios de la empresa en 2023 se incrementaron en un 57,8%, hasta un nuevo récord histórico de 4,77 millones.

Imagen | Foto de Hunters Race en Unsplash

En Genbeta | Los jefes que deciden volver a la oficina: acabó el confinamiento y los trabajadores pueden tener más distracciones desde casa