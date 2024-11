El estudio que contradice a los jefes y sus argumentos para volver a la oficina: es falso que haya creado desigualdad

Si bien un gran número de empresas abogan por la vuelta al trabajo presencial tras años de teletrabajo, vemos que un número mayor de empleados no está de acuerdo con esta decisión. Hay expertos que creen que este debate está más polarizado que nunca. Ahora hay un estudio realizado por diferentes investigadores que apunta a un aspecto del teletrabajo del que poco se ha hablado.

La pregunta es si realmente el teletrabajo genera desigualdades. No hay que olvidar que según los prejuicios que rodean el teletrabajo, uno de sus argumentos es que aumenta las desigualdades ya que quien no va a la oficina a diario puede enriquecerse más fácilmente, en particular gracias al ahorro diario.

El nuevo estudio tiene conclusiones que contradicen tanto a jefes como también a empleados. Los trabajadores hablan de que trabajar en remoto les permite ahorrar en costos de desplazamiento y también en tiempo.

Los jefes han llegado a hablar de que esto crea desigualdad entre trabajadores con diferentes rangos y tareas (Elon Musk es uno de los que usa este argumento en su cruzada contra el teletrabajo) e incluso muchos quieren pagar menos a quienes hacen sus labores a distancia.

Qué pasa con los salarios de quienes trabajan remoto

Pues bien, un nuevo estudio matiza todo esto. Una investigación británica realizado por investigadores de la Universidad de Nottingham, la Universidad de Sheffield y el King's College de Londres ha analizado los ingresos de una gran muestra de personas que trabajan desde casa, con el fin de comprender el impacto financiero de los patrones laborales aplicados desde la pandemia. Y resulta que sus conclusiones son más complejas de lo que parece.

Lo más importante: aunque el estudio reveló que las personas que trabajaban desde casa tenían en general una remuneración más alta que las personas obligadas a trabajar presencialmente, esto no está relacionado con el teletrabajo en sí, sino con su cualificación.

En consecuencia, el estudio explica que el teletrabajo total o híbrido no aumenta la brecha salarial con los trabajadores presenciales. "El cambio al trabajo remoto no resultó en un cambio significativo en la desigualdad general, sino más bien en un aumento sustancial en el salario promedio en todos los ámbitos", explican los autores del estudio.

Los académicos parecen haber desacreditado la idea de que el trabajo remoto afianza la desigualdad y deja más riqueza en manos de unos pocos afortunados. Esto resta valor a uno de los varios argumentos de los jefes para que el personal vuelva a trabajar en las oficinas.

La gente está dispuesta a cobrar menos

El análisis realizado por investigadores de la Universidad de Nottingham, la Universidad de Sheffield y el Kings' College de Londres encontró que el trabajo híbrido no aumentó la brecha salarial entre los trabajadores remotos y los empleados en la oficina.

"El cambio al trabajo remoto no ha resultado en un cambio significativo en la desigualdad general, sino más bien en un aumento sustancial en la compensación promedio en general", escribieron los autores. Concretamente afirman desde King's College que "la amplia disponibilidad de trabajo remoto desde la pandemia se ha visto compensada por mayores aumentos salariales para quienes no pueden trabajar de forma remota".

La investigación es amplia: respondieron 2.500 personas cada mes desde enero de 2021 para comprender el valor financiero que los trabajadores le daban a la posibilidad de trabajar desde casa. Descubrieron que, en promedio, los trabajadores valoraban el beneficio de trabajar desde casa como aproximadamente equivalente al 8% de sus salarios.

Al mismo tiempo, parece que muchas empresas podrán salirse con la suya sin grandes problemas y es que "los trabajadores parecen preparados para un salario más bajo a medida que disminuyen las ofertas de trabajo remoto". La gente estudiada en el Reino Unido afirmó estar dispuesta a renunciar al 8,2% de su salario para trabajar desde casa durante dos o tres días a la semana.

