Hace 10 años, la exmujer de Elon Musk dijo que una de las mejores técnicas del multimillonario es saber usar sabiamente una palabra

Cuando vemos a los grandes magnates tecnológicos en la cumbre, todos nos hemos preguntado alguna vez como han podido llegar hasta ahí y cuál es su pasado. Elon Musk es uno de estos casos de éxito, y para poder entender su éxito podemos recurrir a las palabras de su antigua esposa, Justine Musk, que compartió hace ya varios años en una charla TEDx.

Ya en el pasado nos hacíamos eco de las palabras de la exmujer de Elon Musk en el foro Quora donde habló de la obsesión con el reconocimiento que tenía Musk para poder llegar a donde ha llegado. Pero ahora se han rescatado palabras que dio en 2014 en una charla TEDx donde destaca uno de los secretos para poder haber llegado donde está.

El secreto del éxito de Musk: decir 'no'

A veces nos puede costar decir 'no' a algo. Y eso es un grave problema para poder progresar. Elon Musk, según su exesposa, si tiene la capacidad para decir que no, algo que jugó un papel fundamental en su éxito. Lo explicó de la siguiente manera :

“Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un 'sí' más profundo a lo que quieres ”

Tal y como recoge la escritora, la capacidad de decir 'no' se adquiere desde muy temprano. Según la Fundación Clínica de la Familia aparece en torno a los 15 meses de edad para buscar cierta independencia y ganar en individualidad ene ste mundo.

Para Justine Musk el 'no' no se trata solo de afirmar poder, sino también precisión e intención. Algo que ha visto claramente en la historia de Elon Musk en su ascenso hasta donde está ahora como la persona más rica del mundo. Aprende de esta manera una gran lección: hay que decir 'si' a las oportunidades, pero decir 'no' a las distracciones.

Pero esto no es algo exclusivo de Musk. Tal y como recogían nuestros compañeros de Applesfera, Steve Jobs tampoco dudaba en usar la palabra 'no' varias veces al día bajo la filosofía "Sé rápido para decir que no y lento para decir que sí". Precisamente un 'si' a una tarea tiene implícito limitarte en otra tarea que puede que sea más importante. Algo que no está dispuesto a asumir mucha gente que tiene la capacidad de recurrir al 'no' rápidamente. Aunque cuesta a algunos.

