Madrid se despide de los patinetes de alquiler. Adiós a lo que prometía ser una revolución en economía y transporte

La capital de España ha sorprendido hoy con una decisión de su alcalde, José Luis Martínez -Almeida que ha retirado todas las licencias a las tres empresas que operaban en la ciudad ofreciendo servicio de patinetes eléctricos. Además, el ayuntamiento ha afirmado que no volverán a sacar más licitaciones adelante.

La nueva regulación a este método de transporte llegó a la ciudad en mayo de 2023, tras otro varapalo que limitó el uso de patinetes. Tier, Lime (hay más información sobre cómo funciona en este enlace) y Dott fueron las empresas que lograron licencias para operar tras ganar el concurso lanzado por el consistorio. Quedaron fuera grandes empresas conocidas en España del sector de la movilidad como Uber y Cabify.

Sin embargo, en octubre del pasado año, los patinetes eléctricos fueron prohibidos en el Metro, tras la explosión de uno de ellos. Por su parte, otro varapalo: en noviembre del pasado año también Renfe prohibió su transporte en los trenes y otros dispositivos eléctricos para el transporte por “criterios de salud pública y de seguridad de los viajeros”.

Una revolución que no ha podido ser

Este sector llegó prometiendo una revolución en economía y transporte "ecológico" desde la transformación de una app que no ha podido consolidarse por el momento.

Según Madrid, se inicia el procedimiento de revocación de las autorizaciones concedidas a las tres empresas de alquiler de patinetes eléctricos compartidos debido a que incumplen con las condiciones establecidas en las bases de autorización. Los patinetes de alquiler desaparecerán de la ciudad a partir del mes octubre. Una vez iniciado el proceso de revocación de autorización, las empresas tienen 20 días naturales para presentar las alegaciones oportunas.

José Luis Martínez-Almeida: "El Gobierno municipal no volverá a conceder nuevas autorizaciones para este servicio, ya que se ha comprobado que el mercado no puede atender a las necesidades establecidas por el Ayuntamiento que garanticen la máxima seguridad posible para los ciudadanos.

Según la información hecha pública, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha llevado a cabo inspecciones periódicas y ha podido corroborar que los tres operadores quebrantan las condiciones establecidas en las autorizaciones, causa justificada en los pliegos para retirar de forma unilateral los permisos sin derecho a indemnización.

Alega el Partido Popular que uno de los principales problemas del alquiler de patinetes en la ciudad es el estacionamiento indebido en lugares no habilitados. "El nuevo modelo de autorizaciones introducía una mejora esencial para solucionarlo: que la empresa contara con desarrollos tecnológicos en sus apps para obligar a aparcar a los clientes únicamente en las zonas habilitadas para ello en el distrito Centro", pero alegan que no ha sido así. Afirman, además, que la cobertura de los seguros es insuficiente.

Una economía colaborativa que no puede ser del todo

No es la primera vez que modelos de economía colaborativa que llegaban como una revolución se topan con el mundo en el que vivimos y con empresas o usuarios de las plataformas que no respetan el concepto original. En este caso, el Ayuntamiento alega que las empresas no han cumplido la normativa.

Tenemos otros ejemplos como la app de reparto Glovo que se planteaba como una forma de que las personas pudieran obtener un dinero extra y acabó siendo condenada por abusos laborales teniendo a falsos autónomos contratados. O a Uber que ha sido foco de la polémica por las condiciones laborales de sus conductores y también por los precios de los servicios.

En el caso de Airbnb, la app para viajar y conocer gente, acabó siendo el origen de muchos pisos turísticos que inundan los centros de las ciudades y su propio CEO ha hablado de esto.

