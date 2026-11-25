En El gran diseño, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow comienzan precisando que en nuestras vidas tenemos poco tiempo para explorar el universo. Los dos físicos publicaron el libro en 2010.

En el primer capítulo (“El misterio del ser”) van más allá de la contemplación del cielo. Se preguntan sobre el funcionamiento del universo. ¿Cómo surgió? ¿Necesitaba un creador? ¿Qué es la “realidad”? ¿Cómo podemos conocer algo del mundo en que vivimos?

Por ejemplo, los astrónomos son capaces de determinar qué elementos están presentes en una estrella gracias al estudio de la luz que emite. Así pueden contrastar sus explicaciones sobre zonas a las que ningún ser humano ha viajado. Gracias a ello, pueden estudiar esas zonas desde una pequeña parte del cosmos.

Con estas observaciones pueden elaborar teorías. Incluso pueden contrastar si las mismas leyes que se aplican en nuestro entorno son válidas para fenómenos muy alejados de la Tierra (que están situados a miles de millones de años luz).

La discusión sobre el origen del universo

En el inicio del libro afirman que la filosofía está muerta. Consideran que esta disciplina quedó obsoleta frente a los enormes avances de la física. Las preguntas que los filósofos trataban durante mucho tiempo (como, por ejemplo, la del origen del universo) podemos estudiarlas con las herramientas de la ciencia. Según los autores, los científicos han pasado a hacer el papel que antes realizaban los filósofos. El objetivo de este libro es mostrar las respuestas que sugieren los descubrimientos y los avances teóricos de la época.

En el último capítulo, los físicos defienden un origen espontáneo del universo. Utilizan la gravedad y la teoría cuántica para explicar cómo puede surgir sin un creador. En 2010, hablando del libro, Hawking afirmaba que la ciencia no puede demostrar que Dios no exista. Sostenía que el origen del universo puede explicarse con física sin necesidad de un creador.

Esta tesis fue discutida por el matemático John Lennox (profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford). En una conferencia sobre el libro (en 2013) argumentaba que una ley como la gravedad presupone la existencia de un mundo natural (el que trata de describir). Por ello, a su juicio, esa ley no es suficiente para explicar por qué existe el universo. Esta es precisamente la cuestión que Hawking y Mlodinow discuten desde las primeras páginas hasta el final del libro. Escriben que el modelo que utilizan para explicarlo necesita ser contrastado con las observaciones.

Cuando hablan de que en nuestras vidas tenemos poco tiempo para explorar el universo, parten de un límite que es bien conocido en astronomía. Los telescopios nos permiten estudiar galaxias muy alejadas (que nunca hemos visitado). De alguna de ellas llega a nosotros luz que comenzó su viaje miles de millones de años antes de que existiera la humanidad. Esto nos permite estudiar cómo eran las galaxias en las primeras etapas del universo.

Foto | RawPixel

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