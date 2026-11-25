Cada primavera, el agua de deshielo recorría un trozo de césped de la finca de Stefano Ianiro y seguía su camino hacia la cuneta de la carretera. En 2024 aprovechó esta situación para crear una charca. En la parte baja de la finca cavó una depresión (que tiene unos 60 cm de profundidad en el punto más bajo) que se llenaba de agua. Quería ofrecer un espacio para la reproducción de anfibios.

En las primeras semanas (la orilla aún estaba casi pelada) llegaron las ranas de bosque. En el vídeo de la creación de la charca, comenta cómo en los primeros días en que llegaron las primeras ranas, él se alejó. Al volver a acercarse, calculó que había unas cinco puestas. También había puesto algunas ramas en el agua para que pudieran adherir los huevos y había tirado hojas secas para que tuvieran algún refugio.

Una charca pensada para secarse

Hay algunas diferencias entre esta charca y el estanque de truchas. Bajo el agua está la diferencia. En el estanque superior había truchas. Podían comerse a los renacuajos. El inferior ofrecía un espacio sin peces para que las ranas pudieran criar.

Las charcas temporales de primavera suelen llenarse con agua de lluvia y deshielo. Durante parte del año están secas. Como el agua desaparece de manera periódica, no pueden establecerse peces. Los anfibios sí precisan que la charca permanezca cierto tiempo.

El objetivo de Ianiro era que durase hasta agosto. Además, en primavera se calienta antes el agua poco profunda. Esto puede favorecer el desarrollo de las larvas. Al repasar ese primer verano, comentó cómo hubo momentos en que la charca estuvo a punto de secarse totalmente. Sin embargo, como hubo fuertes lluvias, se volvió a llenar.

Lo que aporta una charca pequeña

El potencial de estos espacios se ha visto en otro caso. En 2017 se publicó un estudio sobre 54 charcas formadas en cráteres de un bombardeo (de la Segunda Guerra Mundial) en Hungría. Juntas ofrecían un refugio para especies que también habitan en humedales naturales amenazados. A veces, el trabajo de recuperación de hábitats para la fauna pasa por aprovechar elementos que están presentes en el terreno, como hizo en su finca Ianiro aprovechando la escorrentía.

Entre las amenazas que recoge la evaluación global de anfibios (publicada en 2023) están la pérdida de hábitat, las enfermedades y el cambio climático. En este estudio se estimó que un 40,7 % de las especies de anfibios están amenazadas de extinción. En una red de pequeños humedales, cada charca puede suponer un espacio adicional de cría. En el caso de la finca de Ianiro, fue un trozo de césped por el que antes pasaba el agua hacia la cuneta.

Foto | Pexels

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