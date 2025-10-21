Amazon planea sustituir los 600.000 nuevos trabajadores que necesita de aquí a 2033 con robots, según un documento filtrado

El New York Times ha publicado una de esas exclusivas con documentos filtrados de Amazon que pueden marcar un antes y un después en cuanto a entender hacia qué mundo nos lleva la inteligencia artificial y su expresión en el mundo físico, la robótica, que ya ha marcado hitos en la compañía.

Según la información obtenida por el Times, Amazon proyecta un ahorro de 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027 gracias a la automatización, cuyo coste logró reducir a solo 10.000 millones. Es solo la primera parte del plan que describen los documentos filtrados de la compañía, que son mucho más ambiciosos: el objetivo final del equipo de robótica es automatizar el 75% de las operaciones

La automatización es el presente. Amazon ha triplicado su número de trabajadores en Estados Unidos ha triplicado desde 2018 hasta casi 1,2 millones de empleados. Sin embargo, el equipo de automatización espera que la compañía pueda evitar contratar más de 160.000 personas para 2027. La clave de este dato: Amazon ahorraría 30 centavos de dólar en cada producto que distribuye.

No es que vaya mal, es que quieren ingresar más. Otra de las claves que transmite el reportaje es que Amazon no está haciendo esto porque vaya a vender poco o tener pocos beneficios. Al contrario, según los documentos filtrados, Amazon espera vender el doble de productos en 2033 que ahora.

Y ya afecta al mercado laboral del futuro. El freno a la contratación, producto de la automatización, haría que Amazon dejara de contratar a 600.000 personas que de otra forma necesitaría para potencial sus necesidades logísticas y operativas.

Los planes de la compañía buscan que los robots realicen tareas repetitivas y físicas, mientras los empleados restantes se concentran en roles técnicos, como mantenimiento y programación de robots, redefiniendo así la relación entre humanos y máquinas en uno de los mayores empleadores de Estados Unidos.

Shreveport, el laboratorio de robots. El almacén de Shreveport, en Luisiana, sirve como modelo para el futuro. Allí, mil robots trabajan junto a humanos, permitiendo emplear un 25% menos de trabajadores que en un almacén tradicional. Amazon planea replicar este diseño en unas 40 instalaciones antes de 2027. La compañía también está modernizando almacenes existentes, como el de Stone Mountain, Georgia, donde se espera una reducción de hasta 1.200 puestos de trabajo mediante la automatización.

La compañía ha comunicado al Times que los documentos filtrados están incompletos y no representan la estrategia de contrataciones de la compañía. Los nuevos almacenes de Amazon llegan con 10 veces más robots.

Imagen | JD Lasica e imagen generada por IA

