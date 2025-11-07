El CEO de IBM prometió contratar a recién graduados y ahora anuncia despidos. La pesadilla de la generación Z puede hacerse realidad

El CEO de IBM, Arvind Krishna, prometió a planes de contratar a más graduados universitarios, lo que daría la oportunidad a la generación Z de acceder a esta gran empresa en tiempos en los que la juventud ve cómo muchos empleos de nivel de acceso se están eliminando o cómo los despidos masivos, a veces en nombre de la IA, marcan estos años en los que ellos deben acceder al mercado laboral.

Pues ahora viene con un jarro de agua fría: en vez de contratar, lo que ha hecho hasta ahora es despedir. Esta semana IBM se ha convertido en la última empresa en anunciar el recorte de miles de empleados, con planes de echar a la gente antes de finales de año, al tiempo que reorienta su estrategia hacia áreas de software e inteligencia artificial de alto crecimiento, según el mismo CEO.

Justo la semana pasada, el CEO de IBM, Arvind Krishna, se había posicionado como optimista en medio de una ola de despidos generalizados, comentando que su empresa aumentaría la contratación de recién graduados universitarios, como recoge Fortune.

En este contexto de despidos hay que recordar que la empresa hace unos meses protagonizó una información muy curiosa: IBM despidió a 8.000 personas para sustituirlas por la IA y luego, iInesperadamente, la IA ha hecho que contrate a mucha más gente.

Un giro inesperado

"Se habla de despidos o de congelación de contrataciones, pero quiero decir que nosotros estamos haciendo todo lo contrario", declaró Krishna a CNN la semana pasada. "Preveo que contrataremos a más recién graduados en los próximos 12 meses que en los últimos años, así que ya lo veréis".

Krishna reconoció que la automatización inevitablemente conllevaría algunas reducciones, pero sostuvo que "en general, es positivo para nosotros".

Ahora, con el anuncio de los despidos esta semana, un portavoz de IBM declaró a Fortune que la última ronda de despidos afectaría a un "porcentaje de un solo dígito" de la plantilla global de la compañía. Y que eso no quita que vaya a haber nuevas contrataciones, por lo que la plantilla de la compañía en EE. UU. se mantendría prácticamente sin cambios.

IBM no especificó cuántos trabajadores se verían afectados ni qué departamentos sufrirían el impacto. La compañía contaba con aproximadamente 270.000 empleados a finales de 2024, lo que significa que incluso un recorte del 1% en la plantilla podría afectar a unos 2700 trabajadores.

Según este portavoz que ha anunciado los planes, simplemente, la empresa revisa "periódicamente nuestra plantilla desde esta perspectiva y, en ocasiones, la reajustamos en consecuencia" y que la estrategia que persigue es la de "contar con las personas con las habilidades necesarias para realizar el trabajo".

Qué puede pasar, en una situación así, a los recién graduados

Aunque no hay más información del número de personas que se irán a la calle o de qué departamentos, los expertos se atreven a hacer augurios basándose en las tendencias del sector de las tech.

Y ya sabemos que los puestos de nivel inicial han sido algunos de los más afectados por la IA hasta la fecha en otros despidos o a la hora de congelar contrataciones. Recientemente recogimos la información de cómo en España las Big Four decidían frenar la contratación de las personas recién graduadas.

Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que el empleo de personal junior ha disminuido drásticamente en las empresas que adoptan la IA, como mostraba un estudio publicado en agosto de este año.

"Las empresas prefieren contratar a un candidato con experiencia práctica en una herramienta específica que estén implementando, siempre que tenga la capacidad e interés de capacitarse en otras habilidades", declaró a Fortune Alyssa Cook, consultora sénior de la empresa de contratación y selección de personal Beacon Hill.

Al mismo tiempo, los puestos de nivel inicial también cobran menos así que los despidos también pueden perjudicar a profesionales con altos rangos y más años de experiencia y acabar dando más poder a los júnior, que ganan menos. Por ejemplo, ya hemos visto cómo empresas se han dado cuenta de que los profesionales jóvenes usan la IA mejor que nadie y eso les ha llevado a cambiar sus estrategias.

El propio CEO de IBM ha recomendado a la gente "centrarse en desarrollar las habilidades adecuadas para la era de la IA" y ha explicado que la empresa necesita de profesionales habilidosos con la inteligencia artificial y en otros sectores: "Necesitamos habilidades en computación cuántica. Necesitamos habilidades que generen confianza en nuestros clientes respecto a la implementación de la tecnología en su entorno".

Por otro lado, los profesionales con menos años de experiencia cobran menos y para un jefe de Amazon es una decisión "estúpida" porque son los empleados más baratos. De hecho, la propia Amazon lleva a cabo constantes despidos y ha hablado de que lo hace por cultural empresarial y que su objetivo está siendo reducir jerarquías. En la práctica esto puede significar deshacerse de jefes, que cobran más, y dejar la responsabilidad a los puestos de bajo rango, más baratos para una empresa.

