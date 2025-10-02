Tras 10 años de prohibición, Google recula y permitirá que grabemos las llamadas en Android. En España siempre ha sido legal

Durante años, grabar una llamada en un móvil Android fue una tarea complicada a causa de las restricciones impuestas por Google (motivadas, a su vez, por las dudas legales que rodeaban esta práctica en distintos países). Sin embargo, el panorama ha cambiado: Google ha confirmado que la grabación de llamadas regresa a sus dispositivos Pixel (desde el Pixel 6 en adelante).

¿Es legal grabar una llamada en España?

En nuestro país, la Constitución protege el secreto de las comunicaciones, lo que significa que difundir sin permiso el contenido de una llamada puede constituir un delito de revelación de secretos. Pero la jurisprudencia ha sido clara en un punto: sí es legal grabar una conversación si quien la registra es parte de ella, incluso sin informar previamente al interlocutor.

Eso sí, la grabación tiene límites: no se puede compartir con terceros ni publicar, salvo en contextos específicos como pruebas en un juicio. En resumen, es legal como herramienta personal o judicial, pero no como recurso de difusión.

Las razones para querer grabar una llamada son múltiples: entrevistas, conversaciones laborales, instrucciones técnicas o incluso como respaldo en gestiones delicadas

La prohibición de Google y el bloqueo en Android

Aunque en países como España grabar llamadas no es ilegal, Google bloqueó esta función en Android ya en 2015, con la llegada de Android 6. Se cerró el acceso a la API de grabación, y poco después se limitaron también los métodos alternativos, como el uso de las funciones de accesibilidad. Finalmente, en 2022, la propia Play Store prohibió de forma expresa que las aplicaciones usaran el micrófono durante una llamada.

La razón era sencilla: las legislaciones varían enormemente entre países, y Google optó por evitar posibles conflictos legales estableciendo un veto generalizado. Para muchos usuarios, esto fue una traba significativa, ya que aplicaciones como ACR o TrueCaller, antes muy populares para este fin, dejaron de funcionar.

El regreso de la grabación: la IA como detonante

La reintroducción de la función no llega sola, sino acompañada de un contexto tecnológico mucho más avanzado. La inteligencia artificial (IA) de Gemini, integrada en los dispositivos Pixel, ha dado lugar al lanzamiento de nuevas herramientas como:

Notas de llamadas : resumen automático de las conversaciones, destacando información clave y permitiendo crear tareas o recordatorios con un solo toque.

: resumen automático de las conversaciones, destacando información clave y permitiendo crear tareas o recordatorios con un solo toque. Transcripción en tiempo real de llamadas perdidas o rechazadas.

de llamadas perdidas o rechazadas. Traducción de voz en tiempo real , que conserva incluso el timbre de cada interlocutor.

, que conserva incluso el timbre de cada interlocutor. Filtrado de llamadas y detección de estafas, ahora en expansión a más países.

Pero, dado que estas funciones avanzadas aún no están disponibles en todos los territorios, Google ha optado por recuperar la grabación como alternativa básica y universal. Así, cualquier usuario de Pixel 6 en adelante podrá grabar llamadas, incluso si no dispone de las funciones de IA más completas.

Los usuarios se mueven

Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo, varios usuarios —liderados por el conocido forero de BandaAncha @Aokromes— ya se habían organizado para pedir a Google que permitiera grabar llamadas en nuestro país, todo a través del 'Issue Tracker' de los productos de Google. Google, eso sí, respondió en ese momento que no haría cambios ("Won’t fix").

Cómo funcionará la nueva grabación en Android

Según la información oficial, la función se desplegará de forma progresiva a lo largo de los próximos meses y tendrá algunas particularidades:

Compatibilidad : estará disponible en los Google Pixel desde la serie 6 hasta la actual 10. En otros dispositivos con Android, se requerirá tener al menos Android 9 y la app 'Teléfono' actualizada.

: estará disponible en los Google Pixel desde la serie 6 hasta la actual 10. En otros dispositivos con Android, se requerirá tener al menos Android 9 y la app 'Teléfono' actualizada. Aviso obligatorio: al iniciar la grabación, se reproducirá un mensaje automático que informará al interlocutor de que la llamada está siendo registrada. Esto busca un equilibrio entre la utilidad de la función y el respeto a la privacidad.

