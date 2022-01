HBO Max no levanta cabeza: a la ausencia del 4K se suman series sin doblaje al español ni subtítulos

Hace unas semanas hicimos un repaso a los dos primeros meses de HBO Max. El resumen de nuestras impresiones fue claro: HBO Max mejoraba en todo a su predecesor, HBO España, y junto a pequeños detalles frente a la competencia, tenía un grave defecto: la falta de contenido en 4K. Sin embargo, desde entonces, y aunque ya lo repasamos brevemente en su momento, hemos visto florecer un problema que es incluso mayor que la carencia de la Ultra Alta Definición.

Y no es otra cosa que el descuido de muchas series y películas en cuanto a disponibilidad de idioma de subtítulos y de audio. Veamos cómo muchos usuarios se están quedando sin poder ver los contenidos que quieren poder ver tal y como les gustaría, y como en la mayoría de casos solía garantizar HBO España y como lo hacen otras plataformas. Algo ocurre en HBO Max, porque un mes después de hablar sobre los errores de traducción en títulos de El Príncipe de Bel-Air, el problema sigue sin arreglarse.

Desde doblajes inexistentes, hasta mal etiquetados, pasando por capítulos sin subtítulos

Hace más de un mes publicamos la noticia de las desastrosas traducciones de títulos de capítulos de 'El príncipe de Bel-Air'. Todo sigue igual a día de hoy.

La queja a HBO Max por cómo está gestionando la disponibilidad de doblajes y subtítulos es constante. Solamente hay que darse una vuelta por las menciones en Twitter a su cuenta @HBOMaxEs para comprobarlo. Pero lo grave es que lo que está ocurriendo no es en títulos antiguos o poco vistos, sino entre las novedades de la plataforma para finales de 2021 y comienzos de 2022.

El caso del que hemos leído más quejas es el de "Estación Once", la última joya de HBO Max para 2021, y que acabará de emitirse en estos días. El contenido no ha decepcionado, pero sí cómo se ha lanzado. Ha habido quejas desde el principio. En ningún sitio se promete, pero existe una ley no escrita que dice que cuando una plataforma lanza un contenido en un determinado país, éste debería llegar con audio original y doblado, junto a lo mismo en subtítulos.

El problema es que cuando se lanzó, como reconoció la propia compañía, se hizo sin subtítulos en español, admitiendo que "por norma general los subtítulos en castellano aparecen 24 horas después de su estreno". 24 horas después, aún no estaban disponibles. Además, hemos podido hablar con traductores, y nos han contado que HBO pide los subtítulos con bastante prisa, y que se entregan antes de que se publiquen los contenidos. Es decir, que bien podrían publicarse al ritmo del estreno de los capítulos. Si no fuera así, la plataforma podría indicarlo de alguna forma en lugar de exponerse a críticas con sentido de sus usuarios.

Capítulo emitido hace 13 días que no cuenta con subtítulos en ningún idioma, y que tiene audio latino marcado como audio "castellano"

Pero la cosa no acaba en el estreno de 'Estación Once'. Prácticamente ha habido problemas con audio y subtítulos en todos los capítulos, lo que lleva a que algunos usuarios se planteen descargar la serie para verla como quieren, incluso teniendo suscripción a HBO Max. En el momento de escribir este artículo, a miércoles 12 de enero, el capítulo 7 de 'Estación once' aparece como disponible con audio inglés y en castellano. Ese capítulo fue emitido el día 30 de diciembre, es decir, hace dos semanas. El problema es que no es castellano, sino español latino, y no hay forma de cambiarlo. Además, no hay subtítulos en ningún idioma. Todo esto sería más comprensible si no fuera una serie original de HBO Max, pero no sólo lo es, sino que se trata de una apuesta estrella esta temporada.

Ha habido tantos problemas con 'Estación once' desde su lanzamiento que algunos suscriptores que pagan por HBO Max se plantean descargarla fuera de la plataforma

En la tercera temporada de 'Lo que hacemos en las sombras', hay usuarios que llevan meses esperando poder ver los capítulos 7, 8 y 9 doblados. El décimo sí está. Resulta inexplicable cuando ni siquiera hablamos de estrenos.

Pasando a otros ejemplos, en 'Selena+Chef' hay doblaje pero no subtítulos en español en capítulos de su primera temporada. Sí en los capítulos de la segunda y tercera.

Y hay mucho más. 'Crazy, Stupid, Love' solamente está en inglés sin subtítulos ni audio en español. 'Landscapers' no está en versión original. En la quinta temporada de 'Gomorra', los capítulos 5, 6, 7 y 8 no tienen doblaje en español, pero los posteriores sí. En 'Vota Juan', que es uno de sus títulos estrella en el lanzamiento en España, no tiene subtítulos en español, pero sí en inglés.

No es justificable teniendo en cuenta que otros capítulos tienen subtítulos en danés, noruego, sueco, etc. Por esto mismo, porque cuando todo funciona correctamente se ve que el objetivo de HBO Max es tener mucha disponibilidad de idiomas en subtítulos y al menos del original y del doblaje a castellano en audio, es algo a criticar cuando falta. Tampoco hay subtítulos en español en 'Magnolia', ni doblaje a español o español latino en 'Batman Begins', pese a ser una película de 2005 y distribuida por Warner, propietaria de HBO Max.

La lista crece y crece si seguimos buscando, algo que no tiene sentido, pues el problema está más que documentado. HBO Max es un servicio de pago que ha traído enormes avances sobre HBO. Sin embargo, en lo que hemos repasado ha habido retrocesos importantes. No sabemos las causas, si se debe a alguún problema técnico por el estreno de la nueva plataforma tecnológica. Nos hemos puesto en contacto con HBO Max España y esto es lo que nos han comunicado al respecto:

"No tenemos más comentarios que los que se comparten en redes desde nuestras cuentas oficiales. El equipo trabaja constantemente para solucionar incidencias y mejorar el servicio cada día".

Probablemente sea cuestión de esperar a que la plataforma se estabilice, pero la realidad, a día de hoy, es que hay muchas personas sin poder ver contenidos (de máxima calidad, como HBO acostumbra) de la forma que les gustaría, y para lo que pagan 8,99 euros al mes (algo menos con descuentos).