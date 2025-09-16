Spotify da una buena noticia a sus usuarios gratuitos en móvil: ahora podrás elegir qué canción escuchar, aunque hay un "pero"

La importante subida de precios que sufrió Spotify a principios de agosto se trató de compensar con la incorporación de la función del audio sin pérdidas de calidad a principios de septiembre para los usuarios premium. Pero ahora se han acordado de los usuarios del plan gratuito con una buena noticia, ya que a partir de ahora se va a poder elegir y reproducir cualquier canción a la carta. Aunque con ciertas condiciones.

El contexto. Hasta ahora, los usuarios de la versión gratuita de Spotify, además de tener que estar escuchando anuncios, tenían que asumir fuertes restricciones. En concreto, en la versión móvil las reproducciones estaban limitados a escuchar música en modo aleatorio dentro de las listas de reproducción y álbumes, con un número limitado de saltos por horas.

Esto es algo que llegaba a generar mucha frustración, ya que no se podía elegir libremente la canción que queríamos escuchar de un álbum. Algo que atenta directamente contra la necesidad que tenemos mucho por la inmediatez del consumo de contenidos.

El cambio. Esta es una restricción que lleva durante mucho tiempo en Spotify, pero que ha cambiado gracias a la incorporación de tres funciones que ya se están desplegando a nivel mundial para todos los usuarios gratuitos:

Pick & Play: Permite a los usuarios seleccionar y reproducir cualquier canción que deseen directamente desde un álbum o una lista de reproducción.

Search & Play: Ahora se podrá buscar una canción específica y reproducirla al instante.

Share & Play: Al recibir un enlace de una canción compartida por un amigo o un artista en redes sociales, se podrá reproducir esa pista de forma inmediata, sin entrar en una lista de reproducción aleatoria.

Las condiciones. Pero aunque a primera vista esta mejora soluciona uno de los grandes inconvenientes que tiene el servicio musical, la realidad es que tiene una limitación muy importante. En concreto, los usuarios gratuitos dispondrán de una asignación diaria de "tiempo bajo demanda".

Esto quiere decir que una vez que se consuma este 'cronómetro' la aplicación volverá a activar la reproducción aleatoria con un número limitado de saltos por hora. Es decir, tal y como estábamos hasta ahora.

Por qué. Con este movimiento, Spotify busca mejorar la experiencia de su enorme base de usuarios gratuitos (433 millones en el último trimestre) y, en consecuencia, aumentar el tiempo que pasan en la aplicación. Esto se traduce directamente en una mayor exposición a los anuncios, una de las principales vías de ingresos de la compañía.

Además, este cambio llega poco después del anuncio del audio sin pérdidas (lossless) para los suscriptores de pago, lo que parece indicar una estrategia de doble vertiente: mejorar la experiencia de los usuarios gratuitos para mantenerlos en la plataforma y, al mismo tiempo, ofrecer funciones exclusivas y de mayor calidad para incentivar la suscripción a los planes Premium que han ido subiendo de precio.

Imágenes | Haithem Ferdi

En Genbeta | Las APK que permiten usar Spotify premium gratis se han desactivado: por qué es mala idea buscar una alternativa











