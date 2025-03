Microsoft te dice lo que debes hacer con tu PC no actualizable a Windows 11: reciclarlo. Nosotros tenemos mejores ideas para él

El tiempo es uno de los mayores enemigos que tiene Microsoft a día de hoy. El fin de Windows 10 está cada vez más cerca, y la cuota de instalación de Windows 11 no termina de ser demasiado buena. Esto obliga a Microsoft a acosar a sus usuarios con mensajes intrusivos en la pantalla, recomendando la actualización a Windows 11. Y ahora también apuestan por enviar un correo electrónico a todos los usuarios en Windows 10 haciendo esta misma recomendación.

Según StatCounter Windows 10 cuenta con una cuota del 58,7%, mientras que Windows 11 se mantiene rondando el 40%. Un problema al que Microsoft no se había enfrentado nunca hasta ahora. Pero... ¿Es necesario tirar el ordenador que no es compatible con Windows 11? La realidad es que no.

Hay muchas alternativas para mantener funcionando tu PC

La realidad que tenemos ahora mismo encima de la mesa es que muchos PC no son compatibles con Windows 11. El hecho de que haya una limitación en torno a la compatibilidad de las CPU es un grave problema a enfrentar. Sobre todo con la necesidad de tener TPM 2.0 instalado obligatoriamente en el hardware del PC para dar el salto a Windows 11. Esto hace que muchos usuarios se queden 'colgados' en materia de seguridad al no poder recibir parches que permitan estar al día de las últimas brechas que se reporten.

Pero esto no significa que haya que tirar el ordenador a la basura. Hay diferentes alternativas disponibles para reciclar los ordenadores que no son compatibles con el objetivo de seguir dándoles una vida.

Pagar por una extensión en el soporte de Windows 10. Esta es una opción que anunció Microsoft y que hace que podamos seguir en el mismo sistema operativo sin tener que hacer cambios en la forma de trabajar. El problema es evidente: hay que pagar una cuota que van incrementándose año tras año. En el caso de las empresas se apostará por un primer año a 61 dólares, el segundo a 122 dólares y por último 244 dólares.

Instalar Chrome OS Flex. Desde Google cuentan con un sistema operativo completamente gratuito que se puede instalar en prácticamente cualquier ordenador. Esta es una alternativa muy interesante para poder mantener la vida del ordenador, aunque limitándose principalmente a hacer tareas ofimáticas.

Ya hace poco Google ha comenzado a patrocinar que Chrome OS Flex es una alternativa realmente interesante, ya que es compatible con la suite ofimática de Office 365. De esta manera, tratan de atraer nuevos usuarios a su propio ecosistema aprovechándose de la migración que forzosamente deberá darse.

Hay versiones de Windows 10 que no perderán el soporte. Esta es una grata sorpresa para muchos, ya que se podrá mantener el ecosistema de Windows 10 sin tener que dar el salto a otro sistema. Estmaos hablando de las versiones Long-Term Servicing Channel (LTSC). Estas ediciones se dividen en Enterprise e IOT y están pensadas para las empresas.

El hecho de que no cuenten con Microsoft Store o el bloatware hacen que se mantengan estables durante mucho más tiempo. Y es que estas versiones están pensadas para ecosistemas críticos como por ejemplo, y se pueden intentar adaptar al ambiente doméstico. Todo esto con un soporte que puede llegar hasta el 2032.

Instalar Linux en el ordenador 'antiguo'. Una opción que nunca falla para poder rescatar a un ordenador que como en este caso se queda sin el soporte de Windows es instalar Linux. En internet se puede encontrar una gran cantidad de opciones de diferentes distribuciones de Linux. El objetivo es encontrar aquel que se adapte perfectamente al gusto del propietario del ordenador.

Si es cierto que se puede encontrar una pequeña curva de aprendizaje a la hora de usar Linux, pero según la distribución se puede encontrar un funcionamiento similar a Windows como por ejemplo WindowsFX que tiene una estética similar a Windows 11.

