10 apps maravillosas de Windows que aún no tienen equivalente de la misma calidad en Mac

A pesar de que cada sistema operativo cuenta con funciones de serie integradas para que los usuarios puedan trabajar o impulsar su tiempo de entretenimiento y ocio, todos sabemos que no siempre las aplicaciones nativas del sistema permiten maximizar nuestra experiencia.

Si bien macOS es un sistema operativo fantástico en múltiples aspectos y que también cuenta con una serie de aplicaciones nativas y de terceros muy destacadas que difícilmente podemos encontrar en otros sistemas, Windows está a otro nivel por una sencilla razón: es el sistema operativo que más gente usa y por tanto hay más probabilidades de encontrar un programa que se adapte a nuestras necesidades. Por ello mismo, en esta lista hemos decidido incluir 10 apps o funciones para Windows que no tienen rival en Mac.

AutoDesk AutoCAD

Imagen: AutoDesk

AutoCAD es el software estándar para diseño asistido por ordenador (CAD), utilizado por ingenieros, arquitectos y diseñadores en todo el mundo. Aunque existe una versión para macOS, la de Windows sigue siendo ampliamente superior en cuanto a rendimiento, compatibilidad y herramientas avanzadas. La versión de Windows ofrece soporte completo para personalización mediante LISP, VBA y .NET, mientras que en Mac estas opciones son más limitadas o inexistentes, lo que impacta la productividad de los usuarios avanzados.

Además, AutoCAD en Windows se integra mejor con otros programas de Autodesk y con software de terceros, permitiendo flujos de trabajo más eficientes. La estabilidad y compatibilidad con tarjetas gráficas potentes también es superior en Windows, lo que permite manejar archivos grandes con mayor fluidez.

Notepad++

Imagen: Notepad++

Notepad++ es un editor de texto ligero y potente diseñado para programadores y usuarios técnicos que necesitan una herramienta rápida y versátil. Su compatibilidad con múltiples lenguajes, resaltado de sintaxis, macros y extensibilidad mediante plugins lo convierten en un estándar en Windows. Aunque en Mac existen opciones como BBEdit o Sublime Text, ninguno ofrece exactamente la misma combinación de rendimiento, ligereza y funcionalidad gratuita que Notepad++.

Una de sus grandes ventajas es su bajo consumo de recursos y su capacidad para gestionar archivos de texto de gran tamaño sin afectar el rendimiento del sistema. Además, la comunidad de desarrolladores mantiene una amplia biblioteca de plugins que expanden sus capacidades mucho más allá de las alternativas disponibles en macOS.

Microsoft Office

Imagen: Microsoft

Microsoft Office está disponible en Mac, pero la versión de Windows sigue siendo mucho más completa. Excel, por ejemplo, cuenta con características exclusivas en Windows que no existen en Mac, como Power Pivot. Además, Power Query sigue siendo más limitado en macOS. Windows cuenta además con mejores capacidades de automatización con VBA. Asimismo, aplicaciones como Microsoft Access no tienen equivalente en Mac, por lo que si usas esta herramienta para base de datos, no podrás hacerlo en Mac a menos que uses programas de virtualización.

Otro punto clave es la integración con otros productos de Microsoft y herramientas empresariales. Office en Windows se conecta mejor con SharePoint, OneDrive for Business y Teams, lo que facilita el trabajo colaborativo en entornos corporativos. No obstante, si utilizas Microsoft Office de forma casual en un nivel de usuario medio, no tendrás problemas con su uso en Mac.

PowerToys

PowerToys es una colección de utilidades avanzadas que mejoran la productividad en Windows. Con herramientas como FancyZones para organizar ventanas, PowerRename para renombrar archivos en masa y la utilidad de atajos de teclado PowerToys Run, se ha convertido en un conjunto indispensable para usuarios avanzados.

En Mac existen algunas alternativas parecidas independientes como Rectangle, AltTab o Raycast, pero ninguna con la integración y versatilidad que ofrece PowerToys.

File & Image Uploader

Imagen: File & Image Uploader

Esta herramienta permite subir archivos a múltiples servicios de almacenamiento en la nube de manera automatizada, con soporte para más de 700 hosts. Su gran ventaja es la capacidad de gestionar múltiples subidas en paralelo, lo que la convierte en una opción ideal para quienes necesitan compartir archivos grandes con rapidez y sin restricciones.

En macOS no existe una herramienta con el mismo nivel de compatibilidad y funcionalidad. Si bien hay aplicaciones que permiten subir archivos a servicios específicos, ninguna ofrece la integración con tantos hosts ni la flexibilidad que brinda dicha app.

Total Commander

Total Commander es un gestor de archivos avanzado que mejora la experiencia del Explorador de Windows con características como vista en panel doble, soporte para FTP, comparación de archivos y personalización extrema mediante plugins.

Además del siempre fiable Finder, Mac tiene One Commander como alternativa, pero se queda algo corto en términos de personalización y cantidad de funciones avanzadas a diferencia de Total Commander.

WinMerge

Imagen: WinMerge

WinMerge es una herramienta de comparación y fusión de archivos y directorios que es ampliamente utilizada por desarrolladores y administradores de sistemas. Su interfaz visual intuitiva permite detectar cambios entre archivos de texto y fusionarlos de manera eficiente.

Aunque en Mac existe p4merge, las capacidades y facilidad de uso de WinMerge han sido más que reconocidas por muchos desarrolladores. Además, WinMerge soporta integración con sistemas de control de versiones como Git, lo que lo hace una herramienta fundamental para equipos de desarrollo.

Apps portables

Ejemplo de HWiNFO en versión portable para Windows

Windows permite ejecutar aplicaciones portables sin necesidad de instalación, lo que facilita el uso de software en diferentes equipos sin dejar rastros en el sistema. Esta característica es especialmente útil para herramientas de diagnóstico, edición y seguridad que pueden ejecutarse desde un USB sin permisos administrativos.

En Mac, aunque es posible ejecutar algunas apps sin instalación, el ecosistema no está optimizado para este tipo de software. Muchas aplicaciones requieren permisos elevados o integración con el sistema, lo que limita la portabilidad real que ofrece Windows.

Gestión de ventanas nativa

Windows ofrece una gestión de ventanas más versátil y mucho más funcional en comparación con macOS, permitiendo organizar aplicaciones fácilmente mediante atajos de teclado y la función de ajuste de ventanas (Snap Assist). FancyZones en PowerToys amplía aún más estas capacidades, permitiendo crear zonas personalizadas para distribuir ventanas de manera eficiente.

En macOS, la gestión de ventanas es más limitada y depende de herramientas de terceros como Magnet para lograr una funcionalidad similar. Aunque Mission Control y Stage Manager ofrecen cierto nivel de organización, no alcanzan la flexibilidad y precisión del sistema de Windows.

WinDirStat

WinDirStat es una herramienta gratuita para analizar el uso del disco y visualizarlo mediante mapas de árbol, lo que facilita la identificación de archivos y carpetas que ocupan más espacio. Su interfaz intuitiva y capacidad de escaneo rápido lo hacen una opción indispensable para optimizar el almacenamiento.

Aunque en Mac existen herramientas como DaisyDisk, WinDirStat sigue destacando por la gran eficacia y facilidad de uso que ofrece. Su capacidad para mostrar el tamaño de archivos en una representación visual clara y detallada facilita enormemente la gestión del espacio en disco.

