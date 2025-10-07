Pronto no podrás instalar Windows 11 si no tienes una cuenta de correo de Microsoft. Hasta Elon Musk ha puesto el grito en el cielo

Microsoft lleva años empeñada es lograr algo en las activaciones de Windows 11: que solo podamos usar el sistema operativo si iniciamos sesión en una de sus cuentas. Y, en lugar de abandonar la idea, acaba de anunciar que va a reforzarla. Específicamente, han comunicado esto en el registro de cambios de la última actualización:

Estamos eliminando los mecanismos conocidos para crear una cuenta local durante la experiencia de configuración de Windows (OOBE). Aunque estos mecanismos se usaban a menudo para evitar el inicio de sesión con una cuenta de Microsoft, también hacían que se omitieran pantallas de configuración importantes, lo que podía provocar que los usuarios salieran del OOBE con un dispositivo que no estaba completamente configurado para su uso.

Los usuarios deberán completar el OOBE con conexión a Internet y una cuenta de Microsoft para garantizar que el dispositivo se configure correctamente.

Elon Musk dio publicidad a las quejas de muchos usuarios. Por el momento, la comunidad ha ido encontrando diversas formas de saltarse el requerimiento, justo esass que Microsoft ahora afirma que van a desaparecer. La polémica ganó publicidad cuando el mismísimo Elon Musk se quejó del asunto tras ser incapaz de usar un portátil sin usar sus credenciales de Microsoft.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Esto generó que se hicieran públicas algunas formas más o menos escondidas de hacerlo, pues muchos usuarios trataron de ayudarle en redes. En Genbeta hemos ido contando distintas medidas para superar las limitaciones de Microsoft, pero con el tiempo han ido dejando de funcionar.

Ni históricos de Windows lo comprenden. Musk no es la única figura tecnológica que está en contra de un comportamiento como el que Microsoft persigue. Steven Sinofsky, histórico de Microsoft en la división de Microsoft Office, y responsable de Windows 7 y 8, mencionaba en X que "incluso un iPhone/iPad puede tener inicio de sesión solo local. Sin aplicaciones, pero solo local".

Lo último hace referencia a la App Store, sin la cual no se pueden instalar aplicaciones, y que requiere cuenta de Apple para ser usada. El caso es que Microsoft en el último comunicado ni siquiera alega que la exigencia de usar una de sus cuentas exista por seguridad, sino para que la instalación se realice completa y sin que ninguna parte quede atrás. Pero modificar esto para que sí se realizara es algo posible si desde Redmond quisieran.

Para todo lo demás, (esperemos), Rufus. Microsoft sigue imponiendo restricciones a la hora de usar Windows 11 en múltiples circunstancias. En primer lugar, no permite usar el sistema sin iniciar sesión de sus cuentas, como hemos repasado. En segundo, y desde el comienzo, no permite instalarlo en equipos sin TPM, alegando motivos de seguridad.

Ambas limitaciones pueden superarse, de momento, modificando el instalador del sistema con la popular y fiable herramienta Rufus. Otra gran opción en este sentido es recurrir a una instalación de Windows LTSC, que Microsoft no publicita porque no está enfocado a usuarios corrientes.

Imagen | Sunrise King en Unsplash con edición

En Genbeta | Si el PC en el que venías usando Windows 10 no admite Windows 11, no necesitas comprar uno nuevo. Así puedes instalarle Linux