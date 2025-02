Echó su currículum. Y recibió una de las respuestas más contundentes que te pueden dar

El proceso de búsqueda de un nuevo trabajo, a veces toma tintes asfixiantes. Las redes sociales y foros como Reddit son un espacio donde la gente comparte sus frustraciones laborales y sus problemas cuando, por ejemplo, buscan un nuevo trabajo.

Aunque muchas empresas necesitan talento, un problema del que están avisando los expertos es que se están ralentizando tanto los procesos de selección que eso hace a las compañías perder ese talento. Otro problema es el uso de la tecnología que hace, en ocasiones, que los procesos que deberían ser de personas a personas acaben siendo inhumanos. Ya hemos recogido historias de rechazos automáticos que resultan hasta crueles.

La historia de hoy, de una persona que quiso compartir su experiencia en Reddit para recibir el apoyo de otros usuarios o conocer historias similares va por ahí. Un profesional estuvo tres semanas esperando la respuesta de una empresa para la que quería trabajar y solo recibió un mail super impersonal y también ofensivo. Veremos aquí la historia.

"No estás cualificado"

El protagonista de este caso comenta que estuvo tres semanas esperando por la respuesta de una empresa a la que envió su CV a través del canal oficial impuesto para ello... para recibir luego un mail cortísimo. Concretamente, el mismo día de navidad, 25 de diciembre, le escribieron un mensaje por correo electrónico diciendo: "You are not qualified".

Vamos, que no estaba cualificado para el puesto (aunque la palabra también se puede traducir como capacitado o preparado), sin tampoco especificar el motivo. Echaban por tierra sus ambiciones y sus aptitudes profesionales sin especificar por qué. Lo único extra que explica el mail es que no responda a ese mensaje.

Hay gente, en el hilo de comentarios, que dice preferir esa respuesta tan seca que otras muy adornadas de muchas palabras para, de todos modos, también acabar rechazándolos de un puesto. Sin embargo, otros incluso creen que igual esa empresa es solo una estafa porque ninguna firma seria haría algo así.

Imagen | Foto de Glenn Carstens-Peters en Unsplash

