La Generación Z ha perdido interés en trabajar en las grandes tech. Y no es raro: muchas ya no se ajustan a sus valores

La generación Z tiene ideas muy diferentes a las que tuvieron los millennials y otras generaciones mayores a la hora de buscar trabajo. Hemos visto análisis que muestran mucho menos interés por las grandes empresas de Silicon Valley que hace años eran como lugares de ensueño para trabajar. Hoy vemos otro estudio que muestra que los jóvenes quieren alinear su empleo a sus valores y no siempre estas empresas se ajustan a esta máxima.

Para alinearse con las tendencias profesionales de la Generación Z, los sectores pueden adoptar una estrategia de adquisición de talento que enfatice la innovación, la flexibilidad y la responsabilidad social. Teniendo en cuenta que muchas empresas de Silicon Valley han quitado los programas de DEI (Diversidad, equidad e inclusión). Algo que, de hecho, ya habían comenzado a hacer desde años anteriores.

Ya habíamos visto que la responsabilidad social corporativa de una empresa es un aspecto esencial para un profesional joven a la hora de sentir atractivo por un empleo.Uno de los aspectos que menciona este estudio es que para la juventud es importante trabajar en lugares con "innovación ética" que se preocupen de "fomentar entornos donde la innovación prospere dentro de un marco de transparencia y ética", además de desarrollos tecnológicos éticos, como aplicaciones de salud electrónica. Además, ven esencial "poner énfasis en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI)" para aumentar significativamente el atractivo de una organización para la Generación Z y es que esta generación prioriza los entornos de trabajo inclusivos y diversos.

Mark Zuckerberg hablando recientemente de energía masculina en las empresas y comparando esta con cazar, artes marciales y agresividad, son un ejemplo de ciertos cambios de discurso en las Big Tech que no siempre se alinean con los valores centennials (ni de muchas otras generaciones).

"Mi despido de las tech fue una bendición"

Un testimonio recogido por Business Insider hace unos meses es un reflejo de la situación. Alguien contaba que había trabajado en una de las grandes tech durante diez años (una FAANG que son las siglas que hablan de Facebook -ahora Meta-, Amazon, Apple, Netflix o Google- Alphabet-) y que cuando lo despidieron, como hicieron con miles de personas, sintió que era una "bendición".

"Me alegro de que me despidieran de mi trabajo tecnológico, que me generaba mucho estrés y agotamiento", explicaba el hombre que ve cómo cambió mucho el panorama. "Entré en el mundo de la tecnología cuando éramos un grupo de personas apasionadas por la informática y la innovación. Las empresas en las que trabajé solían tener iniciativas que fomentaban la creatividad y la innovación dentro de la empresa durante el horario laboral.

Esto fomentó la aparición de muchos productos nuevos pero llegaron los cambios "cuando la gente de Wall Street y de las empresas de consultoría vieron que la tecnología era un buen sector para trabajar, lo que llevó a las empresas a programas más rentables". Afirma que el gobierno de los nerds había terminado: pronto los expertos en finanzas tomaron el control, lo que se tradujo a un cambio en la cultura empresarial: de la innovación a trabajar muchas horas, a buscar ahorrar costos... y menos enfoque al bienestar del trabajador.

Mejor una empresa de cuidados que de negocios

La generación más joven dentro del mundo laboral está repensando cuál es el sector más atractivo para encontrar trabajo y se aleja de la tecnología. Otro estudio del que se hizo eco Forbes también apunta a la importancia de "alinearse con un conjunto clave de valores" como un trato justo a los empleados, el equilibrio entre vida laboral y personal, la responsabilidad social corporativa... Además, la Generación Z también valora su tiempo personal y los horarios de trabajo flexibles.

Según el informe, la Generación Z prefiere trabajar para grandes corporaciones en lugar de empresas pequeñas o familiares. Pero el interés en las profesiones médicas y la atención sanitaria es muy alto, mientras que hay una pérdida de interés en encontrar trabajo en empresas famosas como Meta, Netflix, IBM o Cisco.

