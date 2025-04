La gran dimisión no para en España: más gente deja su trabajo mientras el 75% de las empresas no encuentra el talento que busca

Dos datos importantes publicados esta semana sobre el panorama del mercado laboral en España resultan, de manera conjunta, de un gran contraste. Por un lado, la consultora especializada en recursos humanos, ManpowerGroup afirma que el problema de atraer talento en España (una crisis que llevamos tiempo arrastrando) se mantiene muy alto, aunque con un ligero descenso.

Por otro lado, recopilando datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, El Economista concluye que las dimisiones de profesionales siguen produciéndose en masa, algo que ya venía tiempo pasando.

Sobre esto, ya vimos hace unos meses que se estimaban un total de 2.162.361 dimisiones en los primeros nueve meses del año 2024, muchas veces de gente harta de la precariedad de sus puestos de empleo. Ahora se calcula que solo entre enero y febrero se han superado las 400.000 dimisiones.

En este reportaje vamos a desglosar estos datos para comprenderlos mejor.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

La gente renuncia en masa

Desde hace unos años, en España se está registrando un fenómeno muy destacado: la renuncia en masa de profesionales, que no cesa. Puede que vaya estrechamente relacionado con algo que veremos más adelante en este reportaje y es que las empresas necesitan ser más adaptarse para atraer y retener el talento, aunque faltaría información más profunda para saberlo.

Cuando analizamos este fenómeno a finales de 2024 sí que vimos que un problema que muestran las empresas españolas para poder retener el talento es que ofrecen unas condiciones laborales precarias. Mucha gente se harta y decide irse.

La empresa especializada en recursos humanos y el compromiso de los empleados Cobee explicaba hace unos meses que, entre las recetas para recuperar esa motivación y mejorar el engagement en la compañía, las plantillas demandan subidas salariales, beneficios para empleados y empleadas personalizados y también flexibilidad laboral para poder conciliar mejor.

En el análisis reciente de El Economista, basado en datos de la Seguridad Social, afirman que la evolución de las renuncias en masa vino protagonizada por los contratos temporales, aunque también muchas son de personas con contratos indefinidos. Según el citado medio, si nos centramos solo en los asalariados indefinidos, las dimisiones suponen el 23,1%, pero vemos que los fijos discontinuos aportan el 41,3%.

El cambio que se nota es que hasta 2022 la mayoría de dimisiones se centraban en los empleos considerados de peor calidad y con menos antigüedad acumulada. Con la reforma laboral hay un auge de la contratación indefinida, y eso explica el enorme aumento de las renuncias de personas con contratos de este tipo.

Hace unos meses, ya veíamos que, aunque habrá muchas razones detrás de cada una de estas decisiones, hay un tema importante. Según el Informe de Tendencias en Beneficios, la falta de motivación entre las plantillas y la pérdida adquisitiva por la inflación son los problemas que más preocupan a los trabajadores y trabajadoras y, por ende, las razones que más les mueven a la hora de decidir romper con su compañía para ir a otra.

Al mismo tiempo, el mercado laboral en España se encuentra estable, el desempleo ha caído en los últimos años y eso puede dar esperanza a la gente de encontrar algo mejor cuando se cansan mucho de su empleador.

Qué pasa con el talento en España

Por su parte, explica la consultora Manpower Group en su nuevo informe, que el desajuste de talento es el dato que refleja la valoración que hacen los empresarios sobre la dificultad de encontrar e incorporar a los perfiles que necesitan para sus organizaciones. Para calcularlo, se encuestó a 40.413 empresas de 42 países y, de estas, a 1.050 en España. Entre los sectores más desajustados, entre las necesidades del mercado y los profesionales que hay, está el de la tecnología.

Cabe decir, como podemos ver en el gráfico realizado por la propia empresa, que el desajuste del talento está cayendo lentamente desde 2022, pero no llega, ni de lejos, a los niveles prepandemia, cuando este desajuste era menos del 50%. Las empresas pequeñas y medianas son las que más están sufriendo este problema de reclutar al talento que necesitan.

Y aquí cabe destacar que un perfil que muchas empresas necesitan y que no logran encontrar es el de desarrolladores, perfiles técnicos y científicos y analistas de datos. También las áreas de ingeniería:

Viendo el panorama global, España está en la media. Hay países con muchas mayores complicaciones como es Alemania, Portugal o Irlanda para conseguir hacerse con el perfil de los profesionales que necesitan para llevar a cabo sus actividades empresariales. Por otro lado, en Colombia, en Puerto Rico, Chile o Panamá se encuentran las empresas que menos problemas están encontrando a este respecto.

Las empresas necesitan ser más atractivas

Hace un año, en un estudio similar de 2024, las empresas explicaban que el problema para encontrar personal es por la falta de profesionales cualificados, en primer lugar, seguido de la competencia que hay en el sector (es decir, que el profesional tiene muchas empresas entre las que elegir) y en tercer lugar que su sector era "menos atractivo" para los profesionales.

Ya hemos visto en muchas ocasiones que las personas jóvenes, las de la Generación Z, ya son parte del mundo laboral sin que muchas empresas estén teniendo en cuenta sus particularidades para conseguir atraer a estos nuevos profesionales.

Estas personas priorizan el aprendizaje y entornos de trabajo flexibles, sobre el salario. Si ganar mucho supone muchas horas de escritorio, sin poder mantenerse aprendiendo, puede no interesarles. Por tanto, hay dos caras de la moneda: que muchas empresas no encuentran los perfiles profesionales que necesitan pero también muchas que no son atractivas para las personas en busca de trabajo.

Hay que recordar que hay muchísimos ninis, en España y en el mundo (jóvenes que ni estudian ni trabajan) y hay incluso grandes organismos especializados en trabajo que defienden su decisión.

Imagen | Foto de Sam Williams en Unsplash

En Genbeta | Tener dos empleos a jornada completa aprovechando el teletrabajo para ganar más dinero parece buena idea. Pero no lo es tanto