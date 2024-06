"Los reclutadores ven tu CV en unos 6 segundos": esta experta en RRHH te dice qué aspectos clave se miran primero

Hace un tiempo nos hicimos eco de cómo Carlos Fenollosa, CEO de una famosa Startup llamada Optimus Price, centrada en la Inteligencia Artificial, aseguraba haber visto en su vida más de 2.000 currículums y que detectaba algunos fallos que son muy recurrentes en todos ellos.

También publicamos acerca de las declaraciones de un experto en Recursos Humanos que tras ver más de 10.000 decía que el 99% de los CV no molan nada (bueno, usó en inglés otra palabra más grosera). De este modo, Grant Lee, daba "lecciones para desarrollar presentaciones legendarias que impresionen". Él es cofundador de Gamma App.

Si estás buscando trabajo; si quieres cambiar el que ya tienes (hay una tendencia en España que consiste en enviar muchos CV a nuevas oportunidades, en masa por parte de empleados frustrados con las condiciones laborales que tienen); o si trabajas en oficina y quieres lanzarte a la aventura del teletrabajo, o incluso a hacer tus tareas online para poder ser nómada digital, hay una serie de webs que te ayudarán a hacer tu candidatura más atractiva.

Pues ahora nos hacemos eco de las declaraciones de una reclutadora, de nombre Andrea Ramos, que está detrás del proyecto Reclutando Voy, y que recordaba hace un tiempo en un Reel de Instagram que las personas que ejercen su profesión suelen mirar un CV en, más o menos, seis segundos. Y, por tanto, hay que tener mucho cuidado en las partes del currículum en las que primero se fijan.

Qué es en lo que se fijan los reclutadores

Los aspectos básicos donde los ojos de un profesional de recursos humanos se ponen al principio son cuatro:

Titular profesional

Perfil profesional

Las funciones de la experiencia

Las palabras clave del CV

Si no tienes aún experiencia, entonces se centrarán en la formación que has recibido. Un truco es, explica Ramos, que las funciones de tu experiencia profesional estén puestas en formato lista y que te quedes con unas pocas: 3 o 4, para no saturar el apartado.

Lo que no aclara es cuáles serían esas palabras clave del currículum, lo que ha suscitado muchas críticas en este post. Hay también gente que dice ser reclutadora de personal en empresas y dedicarle más tiempo de seis segundos a cada candidatura que recibe.

Buscando en otras fuentes podemos saber qué palabras clave atraen a los profesionales reclutadores. Así, de acuerdo con un post de Chris Urrea en LinkedIn, entre los ejemplos de adjetivos para currículum los adjetivos calificativos son, probablemente, los que más te ayudarán a reforzar tus competencias. Lista de adjetivos positivos para el currículum: Líder, coordinador, motivador, optimista, flexible, diplomático, objetivo, activo, paciente, leal...

Además, como ejemplos de verbos de acción para el curriculum, que describen una acción específica, destacan “resolver, dirigir, iniciar, lograr”, todo lo contrario de lo que expresan verbos pasivos como “soy, son, era, eran, tenía”, etc.

Imagen | Andrew Neel en Unsplash

