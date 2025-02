La ciencia desmiente a los gurús de la productividad: ducharse con agua fría tras un madrugón no ayuda a ser más eficientes

Muchos son los gurús de la productividad (encabezados por uno de los más famosos, Amadeo Lladós) que defienden que hay formas de ser millonario cambiando hábitos del día a día. Varias son las rutinas que animan a cambiar pero se centran especialmente en lo que hacemos las primeras horas del día y hay una fijación especial con madrugar muchísimo y darse duchas de agua fría (o incluso meterse en una bañera helada).

Eso sí, luego no dicen cómo cambiar los hábitos va a generar mucho dinero y de ahí viene el problema de este tipo de personas, pero esa ya es otra historia. Ahora vamos a centrarnos en la productividad.

En los últimos años, muchos son los gurús de la productividad y el bienestar que hablan de la idea de que tomar duchas frías a primera hora de la mañana con argumentos de que ayuda a reducir el estrés, disminuir la inflamación muscular y fortalecer el sistema inmunológico.

Seguramente hayas visto en redes sociales a gente que muestra sus rutinas y en ocasiones, esta pasa por darse una ducha fría o meterse en una bañera helada. De hecho, hay bañeras o tinas de hielo creadas para eso específicamente.

Una tendencia ampliamente promovida

Sin embargo, estudios han puesto en duda estas afirmaciones, revelando que la práctica puede ser menos efectiva de lo que se pensaba, especialmente para personas que no son deportistas de élite. Las duchas frías o inmersiones en agua fría, se han convertido en una tendencia ampliamente promovida por deportistas de renombre como LeBron James y celebridades como Gwyneth Paltrow. Las redes sociales han alimentado aún más esta tendencia.

Recientemente, investigadores de la Universidad del Sur de Australia realizaron un metaanálisis de 11 estudios sobre inmersión en agua fría. Sí que identificaron pequeños beneficios, pero concluyeron que la evidencia se limita a los atletas de alto rendimiento, sin efectos comprobados para la población general.

Cabe mencionar aquí que desde la IA de Google (que ella misma alerta que los datos la IA generativa es experimental) la primera información que aportan si buscas duchas frías y productividad "puede aumentar potencialmente la productividad al aumentar el estado de alerta, la concentración y los niveles de energía debido a la respuesta fisiológica al agua fría que desencadena la liberación de adrenalina y norepinefrina". Y esto aparece como primer resultado, lo que demuestra una vez más que las respuestas que dan ciertas IA hay que tomarla con pinzas.

Qué sucede con el estrés

Por un lado, este amplio estudio concluye que la inmersión en agua fría en realidad puede reducir el estrés, pero sólo por un corto período de tiempo, aproximadamente 12 horas. El estrés puede ser uno de los principales saboteadores de la productividad, tal y como han demostrado otros muchos estudios. Una persona muy cansada no rinde igual que alguien que está bien y es que la gente es más eficiente cuando está más descansada.

Un estudio de la Universidad de Brasilia que afirmaba hace un tiempo que los eventos estresantes "pueden alterar las estructuras cerebrales involucradas en la codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria". El estudio ha revisado investigaciones experimentales que evalúan el impacto de la hormona cortisol relacionada con el estrés en la recuperación de la memoria a largo plazo.

El estrés desencadena la liberación de cortisol, una hormona que prepara nuestro cuerpo para la respuesta de "lucha o huida". En pequeñas cantidades, el cortisol puede ser beneficioso, ayudándonos a mantenernos alerta y concentrados. Sin embargo, cuando los niveles de cortisol permanecen elevados durante períodos prolongados, pueden tener un impacto perjudicial en nuestra salud y productividad. En este estudio vemos que si una persona está muy estresada, la ducha fría solo ayudará en un muy corto periodo de tiempo a quitar ese estrés.

Sobre madrugar, que suele venir en el ritual de productividad propio de los 'gurús' del tema, ya había estudios que demostraban que esto no es una verdad absoluta. Para algunas personas supone un gran beneficio (de esto yo he contado mi experiencia personal), pero no todo el mundo es igual. Y hay algo muy importante: no basta con levantarse temprano, o no, la clave está en dormir bastantes horas así que la gente que decide levantarse muy pronto, debe hacer lo mismo con la hora de irse a la cama.

Además, hay que conocer qué son los cronotipos. Cada persona tiene un cronotipo popio, un reloj biológico con características singulares y que es un tema que ya hemos visto.

Ciertos beneficios

Sobre fortalecer el sistema inmunológico, el estudio encontró una reducción del 29% en los días de enfermedad entre aquellos que tomaban duchas frías regularmente. De todos modos, este cambio no estuvo acompañado de mejoras significativas en la respuesta inmune.

Sobre calidad del sueño, algunos participantes afirmaron sentirse mejor después de las duchas frías, pero los efectos desaparecieron después de tres meses, lo que lleva a concluir que no hay un beneficio duradero. En cuanto a disminuir la inflamación muscular, estos investigadores han descubierto que las duchas frías pueden aumentar la inflamación inmediatamente después de la exposición al frío, un efecto que puede ser positivo para los atletas de élite pero potencialmente perjudicial para personas con ciertas afecciones.

En resumen, si eres un deportista profesional, quizás la exposición al clima frío pueda ser de alguna utilidad para tu recuperación tras alguna gran competición o entrenamiento. "Pero para el resto de la población, la ciencia no ha encontrado evidencia convincente de que las duchas frías proporcionen beneficios significativos para la salud o la productividad", como recoge el informe.

