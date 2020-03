Estos son todos los servicios y aplicaciones gratuitas que las empresas ofrecen para ayudar a sobrellevar el coronavirus

El confinamiento en cuarentena de la totalidad de la población de España e Italia a causa del coronavirus, y las expectativas de que varios países occidentales pueden moverse en dicha dirección a corto plazo, está motivando cambios en los hábitos diarios de los usuarios, siendo el más notable el aumento del teletrabajo y del consumo de servicios de ocio online.

Para hacer frente a dichos cambios, así como para intentar echar una mano a los usuarios, para que no les suponga un gasto imprevisto difícil de asumir en una situación económica poco propicia, muchas compañías han anunciado iniciativas para que sus productos estén disponibles durante un tiempo de forma gratuita, o bien para que sus productos gratuitos dispongan de funcionalidades extra.

Adobe

El servicio Adobe Creative Cloud, que incluye tanto acceso a su suite de software de diseño gráfico como espacio de almacenamiento de ficheros, será de acceso gratuito hasta el 31 de mayo de 2020 para aquellos usuarios que ya lo estuvieran usando en sus centros educativos y de trabajo. Es decir, esta opción no está abierta a cualquier usuario que desee usar Creative Cloud durante dos meses y medio, sino que está enfocada a facilitar temporalmente el teletrabajo y el seguimiento de clases online.

"Creemos que al hacerlo será posible mantener el trabajo de los cursos, el trabajo en equipo y el progreso de los estudiantes en el camino a través del acceso en-casa a Creative Cloud para los estudiantes y educadores".

Sí será gratuito, incluso para individuos y organizaciones que son sean clientes de Amazon, el acceso a Adobe Connect, la solución para videoconferencias y webinars de la compañía. Quien se registre para obtener una licencia de prueba antes del 1 de junio podrá, hasta dicha fecha, comunicarse simultáneamente con hasta 25 usuarios.

Avid

Avid Pro Tools

Avid, la compañía desarrolladora de software de edición multimedia como Media Composer, Sibelius y Pro Tools, también ofrece licencias temporales gratuitas hasta el 17 de abril, que permitirán el uso gratuito de sus herramientas durante 90 días. De nuevo, como en el caso de Adobe Creative Cloud, será para aquellas personas que ya estuvieran usando dicho software en sus empresas e instituciones educativas.

Cisco

Otro software de videoconferencias, Webex, de Cisco, también está ofreciendo licencias gratuitas de 90 días a empresas, incluyendo en este caso a las que no venían pagando anteriormente por el uso de esta herramienta, que admite hasta 100 usuarios por videoconferencia (y disponibilidad de acceso telefónico a las mismas).

Cloudflare

Cloudflare, uno de los grandes proveedores de ciberseguridad e infraestructuras web, ha decidido suprimir las limitaciones de las licencias de prueba de sus productos Cloudflare Access (VPN) y Cloudflare Gateway (cortafuegos) durante los próximos seis meses.

La semana pasada anunció que esa opción estaría disponible sólo para pequeñas empresas, pero días después anunció que se lo habían pensado mejor y que la pondrían a disposición de todos los clientes con independencia de su tamaño.

Coursera

La plataforma de MOOCs Coursera, uno de los mayores repositorios de cursos online de la Red, ha habilitado un portal específico para que las universidades aprovechen la crisis del coronavirus para registrarse y permitir a hasta 5.000 sus estudiantes tener acceso gratuito a un catálogo de 3.800 cursos y 400 especializaciones.

Los centros tienen hasta el 31 de julio para registrarse, pero los estudiantes participantes podrán completar los cursos que elijan hasta el 30 de septimbre de este año.

Portal de la iniciativa de Coursera

Discord

El servicio de transmisión de vídeo en streaming de Discord, Go Live, permitía hasta ahora compartir la vista de sus juegos y aplicaciones con 10 usuarios simultáneos de manera gratuita. A partir de ahora, sin embargo, ese límite se multiplicará por 5, hasta los 50 usuarios.

Esta oferta de Discord, destinada a que "los maestros puedan seguir impartiendo clase, los compañeros de trabajo puedan seguir colaborando y los grupos sigan reuniéndose" carece de una fecha máxima pre-establecida, pero será "temporal" en cualquier caso.

FlixOlé

FlixOlé es un competidor humilde de Netflix, centrado en el cine patrio y en las películas de videoclub (aquí puedes ver algunos ejemplos de su catálogo de más de 3.000 películas). Incluso si no eres consumidor preferente de esa clase de cine, es posible que eches un vistazo a la plataforma ahora que ofrecen un mes de acceso gratuito si te registras usando el código 'YOMEQUEDO'.

Google

La compañía del buscador ha anunciado que aquellos que ya sean clientes de sus productos G Suite y G Suite for Education, tendrán desde ahora acceso gratuito a sus funciones de videoconferencia de Hangouts Meet (hasta ahora esta herramienta sólo estaba incluida en la versión Enterprise de la aplicación).

Esto supone acceso a videoconferencias de hasta 250 usuarios participantes, streaming en vivo para hasta 100.000 espectadores dentro de un dominio determinado, y la opción de grabar las videoconferencias y subirlas automáticamente a Google Drive.

"Estamos comprometidos a apoyar a nuestros usuarios y clientes durante este momento difícil, y continuamos escalando nuestra infraestructura para soportar una mayor demanda de Hangouts Meet, asegurando un acceso al mismo ágil y fiable durante este período".

Kiosko y Más

Kiosko y Más es una plataforma que nos permite suscribirnos a la versión digitalizada de una amplia gama de los periódicos y revistas que podemos ver cada día en los kioscos físicos. Una de las empresas integradas en dicha plataforma, el Grupo Hearst (que edita en España revistas como ELLE, Fotogramas, SuperTele, Car & Drivery otras 15 más) ha anunciado que el acceso a sus publicaciones disponibles en Kiosko y Más será gratuito hasta el próximo día 1 de abril.

Korg / Moog

Korg y Moog son dos empresas distintas, pero con algo en común: ambas desarrollan aplicaciones móviles de sintetización musical, populares entre los músicos, y ambas han anunciado su disponibilidad gratuita por tiempo limitado.

Minimoog Model D, de Moog, está disponible para dispositivos iOS y será gratuita por un tiempo no revelado aún; mientras que Kaossilator, de Korg, lo estará hasta el día 20 (si eres usuario de Android) y hasta el día 31 (si lo eres de iOS).

Lingokids

Lingokids, una startup española especializada en la enseñanza de inglés a niños de entre 2 y 8 años, anunció el pasado viernes que pondría a disposición de 1.000 colegios españoles de Infantil y Primaria licencias gratuitas de su aplicación móvil para que sus alumnos pudieran dar continuidad a sus estudios de inglés en medio de la cuarentena.

Loom

Loom, un software de grabación de vídeo, ha anunciado que eliminará los límites de grabación de su plan gratuito, que rebajará un 50% el precio de su versión Pro (y extenderá de 30 a 60 días su período de prueba). Todo ello hasta el 1 de julio, cuando se estima que haya finalizado en EE.UU. la crisis del coronavirus:

"Si bien Loom es utilizado diariamente por todo tipo de personas y equipos, no sólo de forma remota y distribuida, nuestro producto es particularmente útil aquellos que, por cualquier razón, no pueden estar en la misma habitación".

Microsoft

Microsoft Teams, la herramienta de Microsoft integrada en Office 365 y destinada a permitir el trabajo colaborativo, ofrece licencias gratuitas hasta el 1 de enero de 2021 que suprimen las restricciones del número de usuarios que la versión freemium mantenía hasta ahora.

Movistar

Movistar+ Lite es un servicio online para no clientes de la operadora que permite el acceso a series originales de Movistar Plus, deporte y películas. Hasta hace unos días, tras el mes de prueba gratis de la plataforma había que pagar, pero tras el comienzo de la cuarentena, Movistar ofrece un mes gratis para todos, fueran ya clientes del servicio (se ahorran una cuota) o no (pudiendo incluso disfrutar d eotro mes de prueba si ya lo hubiera hecho).

Pornhub

Pornhub es la mayor plataforma de pornografía online a nivel mundial, y su última decisión empresarial ha logrado que hasta los medios generalistas hablen de ella: ha decidido dar acceso gratuito a su contenido premium de pago a los usuarios en cuarentena en Italia y España. Dicho acceso no requiere de ninguna clase de registro de usuario, es automático en base a la IP de origen del usuario.

Zoho

Zoho Remotely, la suite web de software ofimático y de trabajo remoto de equipos de Zoho, será de acceso gratuito hasta el 1 de julio de este año.