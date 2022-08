Elon Musk sospecha de Twitter porque hay menos interacciones estas semanas... se le olvida que estamos en verano

La cruzada de Elon Musk con Twitter sigue. No solo en tribunales y con la pelea abierta de si compra o no, también con acusaciones sobre las prácticas de la red social. Mientras que hace unos meses tuvo su cruzada con los bots (hasta tomar esto como excusa para frenar la compra millonaria) ahora su cruzada va con la baja interacción en Twitter en las últimas semanas... pero se le ha olvidado un "pequeño" detalle en sus quejas.

Elon Musk, que publica constantemente en su perfil de Twitter, dijo este fin de semana que "la interacción con casi todas las cuentas de Twitter parece ser mucho menor en las últimas semanas y días", pidiendo la corroboración de esta impresión suya a otros usuarios de la red. Hay gente que está de acuerdo con él y que ven raro que hay menos movimiento por la red.

Interaction with almost all twitter accounts seem to be much lower in recent weeks & days. Accurate?