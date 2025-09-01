Un empresario le robó a un niño la gorra que le regaló un tenista. Quedó grabado y las redes sociales se están vengando con su empresa

Hace unas semanas, la pillada a Andy Byron, ahora ex CEO de la empresa Astronomer, con la que era jefa de recursos humanos del mismo sitio, Kristin Cabot en un concierto de Coldplay y la enorme viralidad que logró en redes sociales en cuestión de pocas horas, nos recordó cómo la privacidad se ha ido perdiendo y hay que tener cuidado con lo que hacemos porque todo el mundo puede enterarse.

Pues este fin de semana la viralidad ha ido para otro empresario rico. En este caso, se compartió masivamente cómo Piotr Szczerek agarraba rápidamente una gorra que el tenista Kamil Majchrzak le estaba compartiendo a un niño.

Ahora la empresa del millonario está en ojo del huracán y se ha llenado de reseñas negativas en internet. Como sucedió con Byron y Kabot, estaban en un espacio más que visible: el campeonato US Open y los usuarios de internet comenzaron con sus indagaciones sobre quién es el hombre hasta llegar a saber que es CEO y que lidera la empresa Drogbruk.

Las consecuencias del vídeo

Al final, el niño se llevó un gran regalo. Y es que, el tenista estaba ocupado firmando autógrafos por lo que no se percató de lo que sucedió con su gorra en el momento, pero gracias a la viralidad del vídeo, el tenista polaco quiso encontrar al niño y usó las redes para ello.

Según las informaciones, puso en sus stories de Instagram (que se borran a las 24 horas, por lo que ya no se ven) que quería encontrar al niño y, por la misma vía, mostró cómo fue el encuentro:

Por otro lado, los internautas se han movilizado para dar una mala puntuación a la compañía del mencionado empresario. Solo hay que entrar, por ejemplo, a las reseñas de Google para poder ver que hay reseñas negativas de las últimas horas. En reddit muchas personas están preguntando cómo pueden hacer lo mismo. El nombre del hombre se ha hecho viral en redes como X donde mucha gente lo están insultando.

Se viraliza también un comunicado sin saberse si es cierto

Como sucedió en el caso de Byron también se hizo viral un supuesto comunicado oficial emitido por el CEO tras las críticas. En el caso de Byron ya vimos que era falso (salió de una cuenta de sátira y la gente pensó que era real) pero muchísimos medios y reconocidos perfiles de redes sociales lo compartieron con críticas en su momento. En este caso aún no se sabe si esas palabras salieron de las redes sociales del CEO, las cuales están cerradas.

Muchos medios recogen, y también perfiles de redes sociales con muchos seguidores, como el de Ceciarmy, que el hombre dijo: "Sí, lo cogí. Sí, lo hice rápido. Pero, como siempre he dicho, la vida en para quien llega primero". Entiendo que a algunos no les guste, pero, por favor, no armemos un escándalo mundial con la gorra. Respecto al odio en internet, les recuerdo que insultar a una figura pública conlleva responsabilidad legal.

Sin embargo, no hay acceso a una fuente original que así lo confirme. Además, muchos medios que lo publicaron inicialmente, ya han quitado la información y, al acceder a la noticia que dieron, el enlace ya no lleva a esa información. También se viralizó un supuesto comentario de la mujer del empresario, insultando a la gente pobre, pero no parece que sea real tampoco.

