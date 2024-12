Le contrataron y no respondió a mensajes un sábado. El domingo estaba despedido sin haber empezado a trabajar

En el mundo laboral a veces surgen una serie de situaciones donde se vulneran todo tipo de derechos al trabajador. Por malos entendimientos, o simplemente por mala praxis, no son precisamente pocas las veces que hemos visto cómo algunas empresas abusan de sus trabajadores, incluso cuando éstos ni están contratados aún. Un ejemplo es el de esta empresa que despide a un trabajador con un e-mail a las 5 de la mañana tras 38 años trabajando en ella, o este jefe que le exige ir a la oficina a un trabajador aunque tenga fiebre.

En otro caso de mala gestión, tenemos a una empresa que despidió a un trabajador antes incluso de estar contratado por no haber respondido al teléfono durante el fin de semana. Lo cuenta el usuario nostalgicflame en Reddit, a través de una publicación donde comparte la captura de pantalla de la conversación.

Le despiden en un día y por no haber respondido en fin de semana

Tal y como cuenta el usuario, no respondió de manera inmediata porque justo era fin de semana y normalmente no suele atender al trabajo. Todo el papeleo lo recibió el sábado y un día después, el mismo domingo, fue avisado de que “debido a no haber recibido respuesta, no entrará dentro del equipo”.

“¿Debería haber contestado a un mensaje de trabajo en fin de semana?”, se preguntaba el usuario al ver la respuesta. “Me parece excesivo que no hayan pasado ni 24 horas desde que recibí su pregunta y me echen del equipo por no haber respondido,” continúa.

El usuario terminó completamente confundido por la situación y acabó publicando lo sucedido en Reddit para comprender si “era él el capullo” o si alguien en su lugar habría actuado de alguna otra manera.

“No creo que sea una empresa en la que alguien quiera trabajar. Si acaso podrías haber dicho que estabas de acampada sin servicio. Realmente no es preocupación de la empresa lo que haces cuando no estás trabajando,” comentaba un usuario en la publicación.

“Probablemente esquivó una bala no uniéndose a esta empresa”, comentaba otro usuario. Si bien es lógico que alguien pueda estar entusiasmado por haber entrado en la selección de un puesto de trabajo y hacer todo el papeleo lo antes posible, también es crucial respetar el tiempo libre de una persona, más aún cuando solamente se le ha dado un día de margen entre sábado y domingo para completar el proceso.

