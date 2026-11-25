La firma de Pedro Sánchez ha acabado sobre la mesa de un programa de televisión en plena carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Ha sucedido en “La Comedia Nacional”, el programa de Héctor de Miguél en La Séptima, donde contactaron con la grafóloga Macarena Arnás para que explicara qué podría esconder la rúbrica del presidente del Gobierno, en la que dice ver desde capacidad de resistencia hasta terquedad. Es la misma que el candidato socialista deja, por ejemplo, en las cartas de propaganda electoral.

Una letra que se inclina. Arnás, que además de grafóloga es perito calígrafa y autora de un libro sobre firmas célebres, empezó destacando la inclinación de una de las letras hacia la izquierda, algo que, según ella, se puede ver a simple vista. Y es que en grafología, explicó, hay que tener en cuenta la izquierda y la derecha, y en este caso esa inclinación indicaría que Sánchez “puede tener muy buena memoria, capacidad de resistencia también por esos ángulos pronunciados y fortaleza tanto mental como física”.

Pero la misma inclinación tendría, siempre según la grafóloga, una segunda lectura, porque también apuntaría a alguien con “dificultad para olvidar el pasado y mucho apego a la familia”.

Todo en mayúsculas. La firma, según la describe el diario, se compone de una “P”, un punto y un “Sánchez”, todo en mayúsculas. Cuando le preguntaron si eso no le llamaba la atención, Arnás respondió que ese rasgo admite dos interpretaciones: “Una es que quiere dar claridad y legibilidad al escrito y otra podría ser que intenta mostrar a veces una imagen de mayor fortaleza de la que realmente posee”. En ese segundo caso, añadió, podría ser alguien que aparenta más fortaleza en la primera impresión, pero que luego tiene mayor sensibilidad, “porque hay algunas formas curvas también presentes en la firma”.

El subrayado y la P. También le preguntaron por la línea que subraya la firma y por una “P” que se parece más a una “D”. Sobre el subrayado, la grafóloga explicó que es muy habitual, ya que el apellido “está muy vinculado con la parte profesional, entonces puede indicar mayor necesidad de reconocimiento en la esfera profesional”. Y sobre esa “P” con poco “palito”, su lectura fue que “hay mayor ángulo que curva en ese caso”, lo que, en sus palabras, “sí podría indicar un exceso a veces de racionalidad y también de terquedad”.

Lo que dice la evidencia. Eso sí, todas estas interpretaciones son las de Arnás, y la grafología no ha conseguido demostrar que la letra sirva para medir la personalidad. La British Psychological Society (Sociedad Británica de Psicología) la sitúa al mismo nivel que la astrología, el más bajo de su escala de validez, según explica Maldita Ciencia. De hecho, un metaanálisis publicado en 1989 en ‘Personality and Individual Differences’ sobre su uso en la selección de personal concluyó que, con textos de contenido neutro, la validez de los grafólogos era prácticamente nula, y que psicólogos sin formación en grafología los superaban en todas las medidas. Vamos, que la evidencia no respalda que una firma revele cómo es quien la estampa.

El análisis encaja en una campaña en la que, según plantea el propio diario, además del programa electoral cuentan muchos otros recursos centrados en la figura de cada candidato, desde un gesto en un debate hasta una publicación en redes sociales, y en la que hay quien se fija en detalles que a muchos les pasan desapercibidos, como la forma de firmar.

Foto | @la_septima_tv



