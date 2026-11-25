En las películas de Disney (y también en las comedias románticas) puede haber un momento en que los protagonistas obtienen lo que han estado persiguiendo a lo largo de toda la película. Por ejemplo, pueden conseguir el ascenso que querían o incluso casarse con la persona de sus sueños. El famoso “y fueron felices para siempre” resume ese tipo de final. Este tipo de finales aparece en películas de los 80 y 90. También sirve para ilustrar esta expectativa.

El experto en psicología positiva Tal Ben-Shahar utiliza este ejemplo para ilustrar la llamada falacia de la llegada. Tenemos la sensación de que cuando alcancemos nuestro objetivo vamos a ser felices. Pero damos por hecho que la felicidad del día que conseguimos el objetivo va a durar. Las fuentes no muestran evidencia de que ver estas películas haya generado esta expectativa en las personas que crecieron en esos decenios.

Qué pasa después de conseguir un objetivo

Por un lado, el efecto de alegría que genera conseguir un objetivo puede ir decayendo con el tiempo. Kennon Sheldon y Sonja Lyubomirsky han estudiado esto. Se trata de la llamada adaptación hedónica. En su estudio mostraron que las emociones placenteras que experimentaban los participantes al recordar un cambio positivo eran, en promedio, menos intensas en la segunda medición. Por otro lado, tras un cambio positivo podemos desarrollar nuevas aspiraciones. El ascenso puede seguir siendo una buena noticia (tras pasar la euforia del primer día).

Un buen ejemplo es el de la lotería. En un estudio de 1978 se compararon 22 personas que habían ganado un importante premio con 22 personas de un grupo de control. No se encontró diferencia significativa en sus niveles de felicidad declarados. Además, los investigadores entrevistaron a los ganadores tras el sorteo, por lo que no pudieron evaluar directamente si volvían a su nivel previo de felicidad.

En una investigación posterior en Suecia, se ha visto que los grandes premios incrementan la satisfacción global con la vida durante más de una década. Sin embargo, en el caso de la felicidad, el efecto es menor (no se pudo confirmar que aumentara).

Ben-Shahar sugiere utilizar los objetivos como guía de nuestras acciones en el camino hacia ellos. Esto también puede permitir disfrutar del camino. De esta forma podemos entender por qué podemos estar decepcionados tras alcanzar un objetivo que esperábamos que transformara por completo nuestra vida.

Foto | 3D Juegos

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