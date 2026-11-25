La Autoridad italiana de Protección de Datos, conocida como el Garante, ha multado a Meta con 805 millones de euros. Según el comunicado del propio Garante, la aplicación de Facebook para Android accedía a las fotos, los vídeos y los metadatos guardados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios en Italia sin haberles pedido un consentimiento específico para ello.

Una función de 2023. Todo gira alrededor de una opción llamada “Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook”, disponible desde 2023. Esta función te va proponiendo fotos y vídeos de tu móvil como ideas para publicar, y para hacerlo la app necesita que le des permiso para acceder a la galería del móvil. Y es precisamente en la manera de pedir ese acceso donde el regulador ha puesto el foco.

Un permiso para todo. La investigación empezó en 2025 a raíz de una denuncia del Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano, en el norte de Italia, y apoyándose análisis técnico. Según la agencia, Facebook pedía un único permiso genérico de acceso a la galería acompañado de un aviso tan vago como “habilitar otras funciones”, sin aclarar que también servía para estas sugerencias activadas por defecto.

Acceso a todo el carrete. Para el organismo italiano, si se concede este permiso la app podía acceder a toda la galería fotográfica del móvil y leerla, por lo general de forma permanente, sin que ni los usuarios ni el propio Garante pudieran comprobar qué información se acababa utilizando realmente. Por lo tanto, considera que Meta ha vulnerado el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que traslada la directiva europea ePrivacy y protege el teléfono como parte de la esfera privada de cada persona. Y, como ha recordado el Garante, da igual que los datos salgan del dispositivo o que causen un perjuicio, porque cualquier acceso a lo que guardas en él requiere un “consentimiento libre e informado”.

Cómo se ha calculado la multa. La sanción equivale aproximadamente al 0,47% de la facturación mundial del grupo, y para fijarla el Garante tuvo en cuenta el elevado número de afectados, la duración de la infracción, un procedimiento anterior contra la compañía en 2019 y la “escasa colaboración” de Meta durante la investigación. Eso sí, también valoró como único atenuante los cambios que la empresa introdujo después de la denuncia, aunque los consideró “tardíos y limitados a quien actualiza la aplicación”.

Lo que tendrá que cambiar. Además de pagar, Meta tiene 60 días para desactivar la función por defecto, incluso para quienes ya hubieran dado permiso de acceso a su galería. También tendrá que pedir un consentimiento específico y separado para esta herramienta, explicar con claridad para qué sirve, avisar de que implica acceder a tus fotos y vídeos y detallar cómo puedes desactivarla.

Pero el expediente tiene sus límites, según ha precisado el regulador: no entra en el posible uso de esas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial, algo que Meta niega. Lo que sí ha hecho el Garante es reservarse la posibilidad de examinar aparte una nueva función, lanzada en 2026, que permite procesar en la nube los archivos de la galería.

Foto | Meta

En Genbeta | Mark Zuckerberg necesita más energía para mejorar su IA, así que ahora Meta se va a convertir en comercializadora eléctrica