Windows 11 es la versión más moderna del sistema operativo de Microsoft, pero sigue incluyendo varias herramientas que ya cuentan con varias décadas a sus espaldas. Es el caso del Marcador de teléfono, una aplicación de la época de Windows 95 que servía para hacer llamadas de voz a través del módem, algo que ni siquiera en Microsoft parecen tener claro por qué sigue ahí. Y un ejemplo son las palabras de Brandon LeBlanc, director de comunicación de Windows, que respondió en X a un usuario diciendo: “ni siquiera sé por qué todavía tenemos Phone Dialer, estaba pensado para una época en la que los PC tenían módems”.

Una reliquia a un Win+R de distancia. Cualquier persona puede probar esta herramienta abriendo la función de Ejecutar con Win+R, escribiendo dialer y pulsando Enter para abrirla. Eso sí, cuando lo hagas te aparecerá un mensaje diciéndote que no encuentra ningún módem ni dispositivo de teléfono con el que hacer llamadas de voz, o sea que tampoco lo puedes utilizar..

Y es que el programa nació para un tipo de ordenador que prácticamente ha desaparecido. En la época de Windows 95 muchos equipos tenían un módem, interno o externo, conectado con un cable a la toma del teléfono fijo, y el Marcador era la manera de utilizar el ordenador para hacer llamadas de voz, con la posibilidad de guardar números de marcación rápida. Tú escribías o elegías el número, Windows le pedía al módem que lo marcara por la línea telefónica y, una vez hecho, descolgabas un teléfono conectado a esa misma línea para poder hablar.

La respuesta de LeBlanc. El comentario llegó después de que un usuario preguntara a Microsoft si tenía pensado retirar de Windows 11 interfaces antiguas como esta, y LeBlanc, además de cuestionar que algo de los tiempos de Windows 95 siguiera dentro del sistema, aseguró que había trasladado la sugerencia y que no parecía que el Marcador tuviera que seguir incluido.

Aun así, conviene no adelantar acontecimientos, porque pasar una sugerencia a los equipos internos no equivale a anunciar una retirada, y Microsoft todavía no ha decidido eliminarlo.

Las oficinas que todavía lo usan. También es verdad que el Marcador sigue siendo importante en algunas empresas, aunque por motivos que poco tienen que ver con los módems. La aplicación funciona sobre TAPI (Telephony API), la interfaz de Windows a través de la cual se conectan a los PC centralitas como las de Avaya, Auerswald o Asterisk, esta última de código abierto. Con el controlador adecuado, el Marcador llama desde el teléfono de la mesa en lugar de hacerlo desde un módem, y en el caso de Asterisk existen controladores TAPI como Activa TSP que citan expresamente el marcador de Microsoft. El manual de las centralitas de Auerswald lo utiliza para comprobar que todo funciona: se abre dialer.exe, se elige el teléfono, se escribe un número y, al pulsar en marcar, suena primero el teléfono de la mesa y sale la llamada en cuanto se descuelga.

También hay programas de gestión que tiran de él gracias a una función de Windows llamada Telefonía asistida, que permite que aplicaciones como hojas de cálculo o bases de datos añadan la opción de llamar sin tener que desarrollar su propio sistema de telefonía. El programa pasa el número a una aplicación gestora de llamadas, y en Windows ese papel lo ha cumplido el propio Marcador, que ya en Windows 95 hacía de intermediario para otras aplicaciones con peticiones sencillas de telefonía. Sin ir más lejos, DS-Win, un programa alemán de gestión para clínicas dentales, incluye la opción “Windows Wählhilfe (Assistierte TAPI)” para llamar a los pacientes a través de la centralita, y Wählhilfe es precisamente como se llama el Marcador en alemán.

Además, hay administradores de sistemas que abren dialer.exe para comprobar que TAPI responde antes de ponerse a revisar la función de marcar con un clic de Outlook, tal y como explica Tom Keating en su blog de TMCnet, porque si la llamada no sale desde el Marcador tampoco va a salir desde Outlook. Y no hablamos de instalaciones congeladas en los noventa: tras los parches de Windows 11 y Windows Server del 13 de enero de 2026, el blog alemán Borncity recogió el caso de una empresa con centralita Auerswald cuyos PC ya no conseguían conectar con su servidor TAPI, y en esos equipos el Marcador empezó a mostrar que no había ningún módem disponible. En los comentarios de la misma entrada se sumaron otros usuarios de Auerswald y uno de Avaya con problemas parecidos.

No es el único fósil. Windows 11 tiene más rincones que arrastran el diseño de las primeras versiones del sistema. Cuando el sistema se preparaba para su lanzamiento en 2021, el Administrador de orígenes de datos ODBC (Open Database Connectivity), una de las herramientas heredadas más antiguas, apenas recibía esquinas redondeadas y sombras. Se trata de la herramienta con la que, según explica el medio, se conecta una base de datos de Access con fuentes externas como SQL Server, y su cuadro sigue igual en Windows 11 26H2, con una interfaz que se remonta a los tiempos de Windows 3.1.

Por lo tanto, sería injusto señalar únicamente al Marcador. El mismo medio ha reunido una lista de diálogos y herramientas heredados que todavía se pueden abrir, entre los que están el Administrador de dispositivos o la Administración de discos, que ni siquiera parecen pensados para Windows 10.

Lo mismo pasa con el aviso de las teclas especiales, el que aparece al pulsar Mayúsculas cinco veces seguidas y que puede interrumpirte en mitad de una partida. Hasta ahora, para librarte de él había que desactivar el atajo desde Configuración, porque la propia ventana no ofrecía ninguna casilla para que no volviera a salir. Esa casilla es justo lo que Microsoft está probando en las compilaciones Insider del 6 de noviembre de 2026, eso sí, sin cambiar el aspecto Win32 de siempre del diálogo. Charles Oppermann, antiguo responsable de programa en Microsoft, escribió esos diálogos a principios de 1995, y el medio relaciona su origen con los hijos de un directivo que activaban la función sin querer mientras jugaban a Space Cadet Pinball.

Microsoft quiere modernizar el resto. La intención de Microsoft es modernizar Windows 11 y que la mayoría de estos diálogos heredados están en la lista, algo que encaja con lo que March Rogers, director de diseño de la compañía, dijo sobre reescribir los diálogos antiguos en WinUI 3. De hecho, la actualización de noviembre de 2026, KB5132061, moderniza el cuadro de Reproducción automática, el que aparece al conectar un móvil, una cámara o una unidad extraíble.

La ventana de Propiedades del Explorador de archivos también se está rehaciendo con WinUI en las compilaciones de prueba. Además, Rudy Huyn, arquitecto de Microsoft, ya afirmó que las nuevas aplicaciones de Windows 11 serán 100% nativas, así que parece cuestión de tiempo que aparezcan más cambios.

En cuanto al Marcador, en la mayoría de los ordenadores de casa no tiene ninguna utilidad, pero en las oficinas que llaman a través de es lo que conecta el PC con el teléfono de la mesa. Por eso, quizá una de las opciones sea darle el mismo lavado de cara con WinUI 3 que ya se está probando en la Administración de impresión, con modo oscuro y una lista de contactos en condiciones.

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