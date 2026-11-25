Hackers patrocinados por el Estado norcoreano se han llevado más de 400 millones de dólares en criptomonedas en los últimos 18 meses, y tal y como cuenta la BBC lo han hecho suplantando a los conocidos de sus víctimas en videollamadas falsas. El FBI, que ha bautizado el esquema como FaceStealer, dice haber incautado más de 900 vídeos de víctimas grabados en secreto.

Dinero para armas. Y es que ese dinero tiene destino. “El régimen norcoreano depende de lo que obtiene con robos de criptomonedas a gran escala para financiar su programa ilícito de armas, y ha robado miles de millones de dólares en los últimos años”, afirma Brett Leatherman, director de operaciones de la rama cibernética del FBI, en el comunicado del Departamento de Justicia.

El precedente de Binance. El aviso llegó nueve días después de que Binance contase, el 3 de noviembre, que hackers norcoreanos usaron una entrevista de trabajo falsa para llevarse unos 6.300 millones de dólares. Son unos 5.700 millones de euros al cambio del 12 de noviembre del Banco de España, y Reuters lo ha calificado de robo récord. Según el mismo comunicado de Justicia, el FBI atribuye ese ataque a actores vinculados a Corea del Norte, aunque Pionyang lo ha negado.

Una cara conocida. FaceStealer ataca “de forma agresiva”, en palabras de Leatherman, a quienes trabajan con criptomonedas y en el sector web3, y también a quienes desarrollan y mantienen software de código abierto. La trampa empieza con una invitación a una reunión que llega desde cuentas secuestradas a víctimas anteriores y que lleva a versiones impostoras de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, donde los atacantes reproducen vídeos pregrabados de gente a la que el objetivo conoce para que la llamada parezca legítima.

El arreglo que lo estropea todo. Pero el audio falla, o eso parece, y en la pantalla aparece un mensaje que invita a “arreglarlo” con un enlace. Ese arreglo es lo que instala el malware, según la misma alerta del FBI, y da a los atacantes acceso a los contactos y las aplicaciones de la víctima. Además, durante la espera de la reunión graban en secreto su webcam, y esas imágenes sirven después de cebo para engañar a sus conocidos.

“Explota nuestra confianza en unas plataformas de videoconferencia omnipresentes y en las relaciones personales que valoramos”, dijo Patrick Grandy, jefe de la oficina del FBI en Los Ángeles, en unas declaraciones recogidas por The Record el 12 de noviembre. Grandy, que define FaceStealer como “un esquema de ingeniería social muy eficaz, capaz de engañar incluso al usuario con más conocimientos técnicos y más concienciado con la seguridad”, añadió: “Si no eres capaz de imaginar un escenario en el que podrías ser víctima, no estás pensando con suficiente creatividad”.

Foto | Mike Bravo

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