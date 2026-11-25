La Unión Europea amplió sus infraestructuras para recibir gas licuado tras la invasión rusa de Ucrania. La participación de Rusia en el total de las importaciones de gas de la UE cayó del 45 % al 12 % entre 2021 y 2025. En el verano de 2026 seguía representando alrededor del 11 %. En determinados contratos a largo plazo se ha establecido el 1 de enero de 2027 como fecha de inicio del veto al gas licuado. Para el gas por gasoducto es el 30 de septiembre de 2027. En un Estado miembro, el plazo se aplaza al 1 de noviembre de 2027 si la Comisión confirma que corre el riesgo de incumplir su objetivo de almacenamiento.

Otra dependencia que afecta a la industria europea es la de los imanes de tierras raras. En muchos de los coches eléctricos están presentes, además de en algunos aerogeneradores. China concentra gran parte de la extracción mundial y una proporción aún mayor del refinado. Conseguir el mineral en otro país es solo el primer paso.

El suministro se decide después de la mina

Es necesario separar los elementos. Se trata de conseguir los metales y las aleaciones con las que se fabricarán los imanes. En 2024, China aportó el 60 % de la producción minera mundial de cuatro tierras raras que se emplean en los imanes (según la Agencia Internacional de la Energía). Su participación en el refinado de estos elementos era del 91 % y, en la producción de imanes permanentes sinterizados, del 94 %.

Richard Holtum, consejero delegado de Trafigura, calcula que en una década se ha cerrado o reducido casi un tercio de la capacidad de fundición de metales básicos en Europa. Todavía quedan instalaciones que podrían modernizarse y hay algunas en las que sería necesario añadir nuevos procesos para recuperar ciertos metales (como el germanio).

Para 2030, la UE quiere que la capacidad minera pueda cubrir al menos el 10 % del consumo anual de materias primas estratégicas (en la medida en que lo permitan sus reservas). Un estudio publicado en 2025 analiza cómo es posible que en 2030 la extracción en Europa cubra ese porcentaje. En el caso del cobalto, habría que multiplicar la producción por entre seis y ocho para alcanzar ese 10 %. Los autores tampoco encontraron proyectos que pudieran cubrir a tiempo ese umbral para las tierras raras y el níquel.

Una licencia puede parar una fábrica

En abril de 2025, China empezó a exigir licencias para exportar siete tierras raras pesadas y algunos compuestos e imanes que las contienen. Las exportaciones de estos materiales descendieron en abril y mayo. La Agencia Internacional de la Energía recoge los problemas de suministro y los paros temporales en algunos fabricantes de coches. Los envíos se fueron recuperando conforme se iban otorgando los permisos.

En octubre de 2025, Pekín anunció una nueva oleada de controles. Incluía algunas piezas producidas fuera de China, pero con materiales o tecnología de origen chino. Washington advirtió de represalias comerciales (con un aumento de aranceles y restricciones a la exportación de software crítico). Desde China se decidió suspender esta segunda oleada en noviembre de 2025. Esta suspensión se prolongará hasta el 10 de enero de 2027.

El reciclaje permite recuperar parte de lo que se ha importado. Por ejemplo, en los aerogeneradores se pueden reciclar alrededor del 85 % de sus componentes (según EY). Sin embargo, se reciclan pocos de esos componentes en la práctica. En el caso de los paneles solares, el reciclaje se ha centrado en materiales como el aluminio de los marcos y el cobre. Recuperar otros materiales de mayor valor sigue siendo complicado.

Bruselas quiere preparar reservas

En diciembre de 2025, la Comisión Europea adoptó el plan RESourceEU. Incluye la creación de un centro europeo de seguimiento del suministro. Además, se van a establecer mecanismos para coordinar compras conjuntas y reservas y también se pretende potenciar la extracción y el procesado en la UE.

Las reservas pueden ayudar a ganar tiempo en caso de corte, pero llenar las reservas tiene su problema. En el caso del galio, más del 90 % del refinado mundial se concentra en China. Si desde Europa queremos almacenar grandes cantidades, debemos comprar en un mercado liderado por el país del que queremos ser menos dependientes.

Estados Unidos también está buscando proveedores. En octubre de 2025, firmó un acuerdo con Australia para desarrollar la extracción y el procesado de minerales críticos. El Gobierno australiano detalla que la cartera de proyectos prioritarios asciende a 8.500 millones de dólares americanos (unos 7.323 millones de euros al cambio del anuncio). Entre ellos destaca una refinería de galio en Australia Occidental.

Foto | Shane McLendon en Unsplash

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