Los grandes ejecutivos hacen estas preguntas inesperadas en sus entrevistas de trabajo. Recuerdan al controvertido test del agua

El mercado laboral se muestra activo pero al mismo tiempo muchas son las personas que se quejan de que los procesos de selección se hacen muchas veces interminables. También hemos visto que hay líderes que hacen pruebas inesperadas para juzgar o sacar conclusiones de los candidatos.

Hoy vamos a ver una lista de preguntas que algunos directivos llevan a cabo para conocer más de sus candidatos pero que destacan por ser muy inesperadas para las personas en busca de una nueva aventura laboral, mientras que para los ejecutivos les sirve para sacar conclusiones de la gente.

En el encuentro Great Place to Work’s For All Summit, un evento que se celebró hace unos días en Las Vegas, Estados Unidos, la revista Fortune habló con diversos ejecutivos para conocer cuáles son esas preguntas clave. Recogemos algunas de ellas y añadimos otras que directivos han revelado que hacen.

Preguntas totalmente inesperadas en una entrevista de trabajo

"¿Qué harás el fin de semana?". Es una de las preguntas clave para Michael Bush, director ejecutivo de Great Place to Work. Su razón es que "normalmente, eso es inesperado" y puede aprender más de la persona con su reacción y su manera de responder. La respuesta a esta pregunta puede mostrar si la persona que busca empleo es honesta y segura de sí misma y el ejecutivo afirma que le gusta que la gente sea transparente con su respuesta. Según la naturalidad que le den a la respuesta, Bush dice que puede saber mucho de los candidatos.

"¿Qué has desayunado?". En la misma línea, desde Indeed, que es un portal de vacantes al estilo Infojobs, recuerdan que esta pregunta tan inesperada como común ayuda a las empresas a conocer más de sus candidatos. El objetivo es conocer más sobre ti y tu personalidad. En lugar de dar una respuesta de una sola palabra, recomiendan una respuesta detallada de la comida e incluso del por qué de esa elección.

"¿Por qué te apasiona viajar?". Anthony Capuano, presidente y director ejecutivo de Marriott International, pregunta esto. Siendo esta una empresa de hoteles, para él es importante ver el interés de sus candidatos en viajar y es que sabiendo que a una persona le encantan los viajes, "probablemente puede predecir las necesidades de los clientes y servirles mejor".

"¿Con qué animal te identificas más?". De acuerdo con Indeed, esta es otra pregunta que los gerentes de contratación hacen para evaluar la personalidad. Recomiendan a la gente ser creativa y no quedarse con un animal obvio como un tiburón o un caballo. "Compara sus fortalezas con tus habilidades y las tareas que podrías realizar en el puesto para el que te están entrevistando", dicen los expertos de esta web.

“¿Cuál es el concepto erróneo más común que la gente tiene sobre ti?”. Es útil evaluar cómo siente el candidato que sus colegas lo han juzgado (o mal juzgado) en el pasado, de acuerdo con Courtney della Cava, directora ejecutivo sénior de la firma de inversión Blackstone. Según ella, esto le ayuda a entender si tienen autoconciencia, y también hasta llegar a saber si esa idea supuestamente errónea es real.

"Cuéntame sobre una experiencia o encuentro interesante que hayas tenido recientemente". Como escribió Nancy Brown, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense del Corazón: "El pensamiento creativo actúa como catalizador; nos inspira a participar en conversaciones y análisis, y a evaluar las posibilidades. Según recoge LinkedIn en una publicación a este respecto, es clave para ver su un empleado esté listo para contribuir a una empresa que busca destacarse en un panorama de competitividad y constante cambio.

“Nombra una marca que te represente como persona”. Lo que realmente te preguntan es: ¿Cuáles son tus valores profesionales?, de acuerdo con expertos del portal Glassdoor. Cualquier pregunta sobre valores intenta averiguar las afinidades y prioridades que alguien tiene, particularmente en un contexto laboral. Puede ser tentador nombrar la empresa para la que te estás entrevistando, pero podría recomiendan pensar en una marca diferente que comparta valores similares. "Este tipo de preguntas bien podrían surgir en una entrevista para un puesto de marketing, donde también puedes demostrar tu comprensión de cómo las marcas se posicionan en el mercado y comunican su identidad y valores a los clientes", aclaran.

