20 cosas que puedes hacer en Semana Santa para aprovechar tus días de descanso

Sube todas tus fotos a Google Photos antes de que deje de ser un servicio gratuito . Cabe la posibilidad de que en tu equipo tengas fotografías desordenadas. Puedes aprovechar para ponerles un poco de organización en tus imágenes y, lo más importante, almacenarlas de forma segura. Aprovecha que Google Photos aún es gratis (hasta junio de este año). Recuerda que los archivos cargados antes no se incluirán a la hora de contabilizar los citados 15 GB gratuitos . No, al menos, hasta que los modifiquemos.

Reorganiza, limpia tu correo y borra las suscripciones de servicios que no te interesan. Tener el correo eletrónico lleno, con muchos mensajes sin leer, otros de un remitente que no te interesa y suscripciones a webs y servicios que no recuerdas cuándo hiciste son cosas que pasan. Aprovecha el festivo para poner orden. Gmail te da la oportunidad de eliminar múltiples suscripciones a listas de correos al mismo tiempo. También hay aplicaciones independientes que te ayudan en la tarea de liberar la bandeja de tu correo.