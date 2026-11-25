Clint Eastwood se hizo famoso en todo el mundo como pistolero en las películas de Sergio Leone. Cuando hablaba de este género, lo hacía desde su propio punto de vista, ya que también era director. “No hay muchas formas de arte estadounidenses que sean originales”, aseguraba en un pasaje de una recopilación de sus entrevistas (publicadas entre 1968 y 1995).

“Me siento muy cercano al wéstern”. Para Eastwood, la mayor parte de las formas de arte americanas son derivadas de las tradiciones europeas. Pero hay algunas excepciones, como el cine del Oeste, el jazz o el blues. En 1987, durante el rodaje de Bird (su biopic sobre Charlie Parker), también mencionó el jazz y el wéstern como las dos aportaciones originales americanas.

Para Eastwood, el wéstern formaba parte del patrimonio cultural de Estados Unidos. El género llevó al cine las historias de frontera. Contribuyó a crear la imagen popular del Viejo Oeste.

Eastwood también dirigió y protagonizó sus propios wésterns en numerosas ocasiones. Es el caso de Infierno de cobardes (1973) o El fuera de la ley (1976). Regresó al Oeste en El jinete pálido (1985), una de sus películas favoritas, o en Sin perdón (1992, por la que recibió el Óscar a la mejor dirección en 1993). Décadas más tarde utilizó algunos elementos de este género en Cry Macho (2021).

Quienes quieran volver a ellas pueden buscar por plataforma. En la trilogía que le dio fama como el Hombre sin Nombre, trabajó tres veces bajo las órdenes de Leone. Primero en Por un puñado de dólares (1964), después en La muerte tenía un precio (1965) y luego en El bueno, el feo y el malo (1966).

Foto | 3D Juegos

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