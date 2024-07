Los jefes de Apple enviaron un mail a sus empleados a las 7 de la mañana preguntando por el teletrabajo... y no sentó bien

Muchas empresas han protagonizado polémicas por la vuelta a las oficinas. Las firmas más grandes también. Y aunque en Apple, Steve Jobs ya fue pionero hace décadas en llevar un modelo híbrido que permitiese a los empleados teletrabajar, el gigante de Cupertino también ha impuesto la vuelta a las oficinas.

Hace unos días, de hecho, veíamos que eso le había perjudicado, ya que un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad de Chicago, titulado “Return to Office and the Tenure Distribution”, ha podido demostrar que, realmente, los mandatos de meter a la gente en las oficinas, cuando son no deseados por la plantilla, lleva a las empresas a perder a los buenos trabajadores.

El pasado año publicábamos que Apple también optó por obligar a sus trabajadores a volver a la oficina. Primero había pedido la vuelta a las oficinas a partir del 5 de septiembre del pasado 2022, tres días a la semana (martes y jueves más un día escogido por el empleado).

Un vistazo a… Cómo DESINSTALAR APPS al completo en un Mac GRATIS Los Tutoriales de Applesfera

Los empleados no quieren oficina

Mucha gente se resistió. Por lo que a comienzos de 2023 Apple controlaba los niveles de asistencia de los empleados, a través de sus tarjetas de acceso, y se conoció sus planes de sancionar a aquellos que no acudan a la oficina el tiempo requerido.

Otro tema polémico es que un día de primavera de 2023 los directivos enviaron un correo a sus empleados en primavera del pasado año a las siete de la mañana, con una encuesta pidiendo la opinión de la plantilla acerca del teletrabajo. Con el panorama que había, se supo por filtraciones internas que los empleados despertaron muchos temores.

El cuestionario preguntaba por las ventajas de los días en los que se trabajaba en las oficinas y las ventajas de los días en los que se podía trabajar desde casa. Era una encuesta rápida y con una fecha límite para responderla. Se preguntaba sobre asuntos como la cultura y valores de Apple, el liderazgo, opiniones sobre "uu manager y equipo", opciones de desarrollo. Según el mail, las respuestas eran confidenciales.

El cuestionario llegó justo después de la exigencia de venir un mínimo de tres días a la semana a los despachos, por lo que hubo malestar con el mail. Según publicó en ese momento Business Insider, una fuente dijo que la mayoría de las preguntas se centraron en qué funcionaba bien para el trabajo remoto y para el trabajo en la oficina.

Teniendo en cuenta que la encuesta llegaba uno días después de la reprimenda amenazando con castigos a quienes no fueran tres días a la semana, los empleados desconfiaron. Si bien la "Encuesta de empleados de Apple" se centró principalmente en el trabajo híbrido, también preguntó a los empleados sobre la cultura de la empresa.

En marzo de 2022, el director ejecutivo, Tim Cook, envió un memorando informando a los empleados que la empresa comenzaría a implementar gradualmente sus planes de trabajo híbridos. Cook ya había descrito antes de esto que el trabajo remoto era la "madre de todos los experimentos".

En Genbeta | En la era de la inteligencia artificial, Microsoft es el nuevo Google

Imagen |