Todo un equipo de policías debe renunciar al teletrabajo porque algunos compañeros usaban un truco para fingir que estaban trabajando

Todo un departamento policial en el Reino Unido tiene que renunciar a teletrabajar por culpa de unos compañeros holgazanes y mentirosos. Se ha descubierto que unos cuantos funcionarios usaban herramientas para simular estar usando su PC y su teclado cuando realizaban los labores desde casa.

En informes de la Policía de Gran Mánchester (Greater Manchester en inglés) y de la Policía de Durham se recoge que agentes de la policía parecen haber utilizado algo para mantener pulsadas las teclas de los ordenadores. Son equipos que les proporcionaron sus superiores para que trabajaran desde casa y evitar ir todos los días a la oficina.

Según la información hecha pública, el departamento había instalado un software de registro de teclas en los equipos para asegurarse de que estos equipos solo se utilizaran con fines oficiales.

"Comportamiento anormal"

Por ahora hay alguna dimisión y el retorno obligado a la comisaría. La policía de Gran Mánchester ha suspendido los privilegios de teletrabajo tras una investigación sobre el denominado «key-jamming», que permite a las personas simular que están trabajando cuando en realidad no es así.

Se calcula que 26 agentes, empleados y contratistas podrán sufrir consecuencias por conducta indebida.

Esto se produce después de que la unidad anticorrupción identificara lo que denominó "comportamiento anormal en las pulsaciones de teclas", en los dispositivos proporcionados por la policía, como recoge la BBC.

"Parece que hay un objeto sobre el teclado"

Según el subjefe de policía de Greater Manchester, Terry Woods, 26 agentes de policía, personal y contratistas a los que se les permitía trabajar desde casa recibieron notificaciones de conducta indebida. Y es que una investigación de GMP identificó un «comportamiento anormal en las pulsaciones de teclas» en esos dispositivos.

Ya hemos recogido otras muy interesantes historias de empleados que simulaban trabajar y que fueron descubiertos por sus empresas. Aquí es curioso que son varios compañeros al mismo tiempo. Y eso es lo que ha hecho sospechar.

"El comportamiento anormal en la pulsación de teclas proviene de pulsaciones repetidas y podría deberse a un objeto dejado sobre el teclado, que presiona una tecla", afirma en este caso Woods en un comunicado.

El jefe ha declarado que están tratando de demostrar que se trata de un comportamiento deliberado y que cuando eso se descubra, "pueden estar seguros de que tomaremos medidas decisivas al respecto".

Ya hay dimisiones

Por ahora no se sabe si han despedido o sancionado a alguien por bloquear teclas. Por su parte, en Durham, el detective Niall Thubron fue incluido en la lista de personas inhabilitadas para trabajar en la policía (sujeta a apelación) por bloquear teclas.

Thubron dimitió del departamento en mayo antes de que la policía de Durham tomara medidas contra él, fue descubierto bloqueando su teclado para que pareciera que estaba trabajando en 38 ocasiones durante 12 días entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Según la información recogida por The Register, las pruebas presentadas no dejan lugar a dudas: "Los datos del ordenador portátil muestran largos periodos en los que la única actividad son pulsaciones de teclas aisladas", con solo la tecla H pulsada unas 30 veces en un caso y la tecla I pulsada más de 16.000 veces en otro. Según el informe, solo trabajó en su ordenador aproximadamente la mitad del tiempo.

No sería el primer despido por este tema

Incluso, sabemos que existen controles que muchas compañías quieren ejercer usando software para comprobar que la persona trabajadora realmente están frente a su pantalla de PC.

Existen aplicaciones que se pueden descargar de "mouse jiggler". Esto se refiere a un simulador que mantiene tu ratón funcionando y en movimiento aunque tú no estés delante de tu ordenador.

